«البيت السعودي».. الأبرز في «معرض سكة الفني» بدبي

دبي (وام)
أعلن معرض سكة الفني 2018، الحدث الأبرز في موسم دبي الفني، وأولى المبادرات السنوية التي تركز على دعم الفنانين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات والسعوديين والخليجيين، أن «البيت السعودي» الذي تنظمه «تماشي»، سيكون من أبرز فعاليات دورته الثامنة التي تقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي للثقافة، ويمتد حتى 26 مارس 2018 في حي الفهيدي التاريخي.
ويقيم «البيت السعودي» في معرض سكة الفني، مجموعة متنوعة من المعارض والأنشطة التي تعرض مواهب أكثر من 20 فناناً سعودياً تحت سقف واحد. ويحتوي البيت على «تماشي»، وهي مبادرة للتعاون بين الفنانين الناشئين في مجالات الخط والفخار والفن الإسلامي والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى معرض لأعمال فنية أنتجها فنانون سعوديون، تم اختيارهم في إطار المشاركات المفتوحة لمعرض سكة.
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وقام فنانون تم اختيارهم من سكة، ومن بينهم فاطمة الداوود وفاطمة المحسن ونجود المشاوح، بإبداع عرض فني متنوع في «البيت السعودي»، في حين تعرض كل من مروج الشاطري وبتول الجفري وعايشة عناني، هياكل إسلامية معاصرة ولوحات في «غرفة الفن الهندسي».
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ومن أهم المعالم الجذابة الأخرى، وجود رواق يعرض مقدمة عن النباتات والأشجار في شبه الجزيرة العربية، و«غرفة المخبأ» التي تعرض أعمال 11 فناناً يعملون على جلود الإبل.