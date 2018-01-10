«الاتحاد للطيران» تُعيّن رئيساً جديداً للشؤون المالية في المجموعة

أبوظبي (الاتحاد)

أكّدت مجموعة الاتحاد للطيران اليوم تعيين مارك باورز في منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة.

ويتسلم باورز مهام عمله في شهر يناير الحالي 2018.

ومن خلال منصبه الجديد، يتولى باورز مسؤولية الوظائف المالية على امتداد قطاعات المجموعة الخمس، ومقرها أبوظبي، والتي تضم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد للطيران الهندسية، والاتحاد لخدمات المطار، ومجموعة هلا، وشركات الطيران الشريكة بالحصص.

وينضم باورز لمجموعة الاتحاد للطيران قادمًا من مدرسة أيه بي فريمان لإدارة الأعمال التابعة لجامعة تولين، حيث عمل بروفيسورًا للدراسات المالية.

ويحمل باورز معه خبرة واسعة على صعيد قطاع الطيران، حيث تسلم مناصب عليا في كبريات شركات الطيران مثل جت بلو، التي تولى فيها منصب رئيس الشؤون المالية.

كما عمل في خطوط نورث ويست الجوية، بصفة نائب الرئيس لشؤون الخزانة والشؤون المالية للشركات، وفي خطوط كونتننتال الجوية، حيث عمل في منصب أمين الخزانة والمستشار العام المشارك، وفي شركة جنرال إلكترك للطيران، حيث تولى منصب رئيس الشؤون المالية للعملاء، وبرامج المحركات التجارية.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، الذي باشر مهام عمله في المجموعة بتاريخ 3 يناير الجاري: «يسرّنا انضمام مارك إلى فريق القيادة العليا في المجموعة، فخبرته على صعيد الشؤون المالية للشركات لا نظير لها، وهو على معرفة تامة بالتحديات والفرص التي تواجه قطاعنا».

وأضاف: «يرى مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران أن مارك وفريق عمل الشؤون المالية الأوسع نطاقًا سيقومون بدور حيوي في المساهمة بقيادة الشركة للمرحلة التالية من النمو والتطور».وقال باورز: «أتطلع للانضمام لأسرة عمل مجموعة الاتحاد للطيران واغتنام تلك الفرصة المهمة لقيادة عملية التطور المالي لقطاعات المجموعة في هذه المرحلة الحيوية من تاريخها».