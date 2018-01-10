تدشين مشروع فلل جنة بلايس في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات جنة عن افتتاح فلل جنة بلايس في إمارة رأس الخيمة، حيث تضم مجموعة من الفلل الفندقية الفاخرة.

حضر حفل الافتتاح، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة جزيرة المرجان، ورئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وقال نعمة عماد درويش، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة خلال حفل الافتتاح: «يسعدنا أن يشهد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي حفل افتتاح مشروع فلل جنة بلايس برأس الخيمة الذي يشكل إضافة نوعية للقطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة التي تشهد نمواً متواصلاً في أعداد الزوار والسياح، فقد حرصنا على تعزيز وجودنا في الإمارة عبر شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة «كاي إنفست» الاستثمارية الرائدة، لإدارة هذا المشروع الفندقي المهم».

وأضاف درويش: «نهدف عبر هذه الشراكة إلى توسيع آفاق المجموعة في إمارة رأس الخيمة المليئة بالفرص الواعدة في قطاع السياحة والضيافة والخدمات والسعي لتعزيز شراكاتنا الحالية وتطوير علامتنا التجارية».