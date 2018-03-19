الأردن.. المدربون متطوعون في خدمة أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)
كشف محمد إبراهيم موسى، مدرب منتخب الأردن للبولينج، عن أن الأولمبياد الخاص في بلاده يرعى ما يقارب ألف رياضي في شتى أنحاء المملكة، في حين أن معظم المدربين الذين يقومون بالإشراف عليهم هم من المتطوعين، مشدداً على أنهم أهم كادر خاص في أي حركة خاصة بالأولمبياد الخاص، حيث أعاد النجاحات الكبيرة التي حققها الأولمبياد الخاص الأردني إلى وجود كم لا بأس به من المتطوعين.
وأضاف: «أبوظبي سباقة في احتضان الأحداث العالمية الكبرى، وأكبر دليل على ذلك ما تشهده على مدار العام من استحقاقات تؤكد ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية رائدة، وقدرات تنظيمية متقدمة».
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وأشار محمد إبراهيم موسى الذي يعمل معلماً في وزارة التربية والتعليم الأردنية، إلى أن الأولمبياد الخاص الأردني يعتبر أحد أقدم الحركات التي تعنى بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية في المنطقة، حيث يحظى برعاية من قبل القيادة الأردنية.
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بدورهما، أبدى اللاعبان أحمد وزيد سعادتهما الكبيرة بالتتويج في أبوظبي، إذ كانا متلهفين لصعود المنصة وحمل الميدالية البرونزية التي وجدا فيها تتويجاً لجهودهما، وترجمة لسعيهما الدؤوب في تحقيق الإنجاز لبلدهما.