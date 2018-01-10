زيادة %41 بقيمة عقود الطاقة في دول «التعاون»

دبي (الاتحاد)
تشير التوقعات إلى أن قيمة عقود مشاريع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ نحو 23.6 مليار دولار خلال عام 2018، بحسب تقرير أصدره مؤخراً «معرض الشرق الأوسط للكهرباء».
ويعكس الرقم الوارد في التقرير الذي أجرته شركة أبحاث السوق «فينتشرز أونسايت»، زيادة كبيرة بنسبة 41% مقارنة بعام 2017. كما يُبرز التقرير أن السعودية ستتصدّر قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، بنسبة 59% من قيمة العقود، تليها الإمارات والكويت.
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وقد حظيت هذه الزيادة الهائلة في قيمة استثمار مشاريع الطاقة باهتمام لافت خلال «معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2018» الذي ستُقام فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي بين 6 إلى 8 مارس 2018، حيث سيشتمل المعرض بدورته لعام 2018 على جناح جديدٍ مخصص لحلول تخزين وإدارة الطاقة؛ وإطلاق فعالية «القمة العالمية للطاقة الذكية» التي ستحتضن أبرز قادة قطاع الطاقة في المنطقة.
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