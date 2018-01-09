«آيرينا» تنظم المعــرض الفني «رؤى الاستـدامة»

أبوظبي (الاتحاد)
تنظّم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) معرضاً جديداً في أبوظبي تحت عنوان «رؤى الاستدامة»، بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي لجمعيتها العامة، ويتضمن المعرض أعمالاً فنية مستوحاة من الطاقة المتجددة والاستدامة.
ويشارك في المعرض، الذي يقام في منارة السعديات بين 15 – 20 يناير 2018، الفنان العالمي الشهير بيل فونتانا، الذي يعرض أعمالاً فنية متعددة الوسائط بالتعاون مع «آيرينا». وقال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «شهد قطاع الطاقة المتجددة نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، حيث تحول مع انخفاض التكاليف وتطور التكنولوجيا إلى قطاع مزدهر يوفر حلولاً مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع لتحقيق الاستدامة في القرن الحادي والعشرين».
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