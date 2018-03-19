الكتبي.. فيديو يثير الإعجاب

أبوظبي (الاتحاد)

طلب أحمد محمد سالم الكتبي، وهو أحد طلاب مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية في البطولة، من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التقاط صور تذكارية مع سموه، كما طلب من سموه أن يؤلف قصيدة عن فئة أصحاب الهمم.

وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ممازحة الكتبي، وعندما طلب الكتبي من سموه أن يحمل سلامه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توقف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وطلب تصويره فيديو مع الكتبي، وأن يقول رسالته التي يود توصيلها إلى سمو ولي عهد أبوظبي، وسط تصفيق الجميع.

وأكد محمد الكتبي أن الإمارات محظوظة بقياداتها، وشيوخها وسام على صدور الجميع، موضحاً أنه نيابة عن نفسه وعن كل زملائه من هذه الفئة، يتقدم بالشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة.

وقال: أمارس رياضتي البوتشي والسلة، وأعشق الفروسية، وتعلمت الكثير، قائلاً إن الرياضة غيرت حياتي بكل تأكيد، كما أن انتمائي إلى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية كان نقطة التحول في مسيرتي، لأنني أجد فيها كل الدعم والمساندة والرعاية في الجوانب التعليمية والرياضية والاجتماعية.