المنظومة الهجومية لـ «الزعيم» بقوة 95%!

القاهرة (الاتحاد)

يملك العين أفضل منظومة هجومية في الدوري، ليس فقط لأنه صاحب خط الهجوم الأقوى في البطولة، بعدما سجل 52 هدفاً في 19 مباراة، بمعدل 2.7 هدف في المباراة، ولكن لأنه الفريق الوحيد الذي استطاع أن يهز شباك منافسيه في 18 مباراة بنسبة 94.7% من إجمالي المواجهات، ولم تتوقف ماكينة أهداف «الزعيم» عن الدوران، سوى مرة واحدة، عندنا عجز عن فك شفرة دفاع «النواخذة» في عقر داره خلال المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة!

يأتي بعد ذلك «الإمبراطور» الذي استطاع أن يصل إلى مرمى منافسيه في 17 مواجهة، بنسبة 89.5%، بينما خرج دون أن يسجل في مباراتين خارج الديار، و«العنابي» الذي أحرز أهدافاً في 16 مباراة، وغاب عن التسجيل ثلاث مرات، بينها مرتان وسط أنصاره، عندما خسر أمام العين بهدف في الدور الأول، وكذلك تعادله على ملعبه من دون أهداف مع شباب الأهلي دبي، وهي النتيجة التي انتهت مواجهة الغريمين في لقاء الإياب أيضاً.

وتذيل «الصقور» تلك القائمة بمفرده، بعدما عجز عن التسجيل في 7 مباريات منها 3 بين جماهيره، مقابل 4 لقاءات خارج ملعبه، لتصبح نسبة نجاح الفريق في التسجيل خلال مباريات البطولة، هي 63% بفارق 5% فقط عن شباب الأهلي دبي ودبا الفجيرة وعجمان التي لم تتمكن من بلوغ مرمى المنافسين في 6 مباريات.