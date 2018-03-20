تيجالي بطل «السلسلة المتتالية»!

عمرو عبيد ( القاهرة )

عاد البرازيلي فابيو دي ليما للتهديف في «الجولة 19»، بعد صيامه عن هز الشباك منذ الأسبوع الخامس عشر، ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة القائمة، محافظاً على حظوظه في الفوز بالحذاء الذهبي للموسم الجاري، وإذا كان «الزعيم» يقترب من حسم لقب الدوري، بعد استمرار فارق 4 نقاط بينه وبين «العنابي» على القمة، فإن صراع الهدافين اشتعل قبل نهاية السباق بثلاث جولات فقط، إذ يقترب الأرجنتيني تيجالي مهاجم «أصحاب السعادة» في مركز الوصيف بفارق هدفين فقط عن ليما، ويأتي السويدي بيرج هداف «البنفسج» في المرتبة الثالثة بفارق 3 أهداف، عن صاحب الصدارة، ورغم احتفاظ ليما بقمة الهدافين، خلال أغلب جولات الدوري، إلا أن معدلات التهديف خلال الأسابيع الأخيرة، ربما تنذر بحدوث تغيير مفاجئ في الترتيب، قبل أمتار قليلة من خط النهاية!

ويملك تيجالي رقماً متميزاً في الموسم الجاري، كونه الوحيد الذي تمكن من هز شباك المنافسين في 5 جولات متتالية من دورينا، حيث سجل 7 أهداف في 5 أسابيع، بدأت في الجولة الثامنة أمام ««الصقور»، وأنهى السلسلة المتتالية في الأسبوع الثاني عشر في شباك «النواخذة»، وتخللها إحرازه «هاتريك» في مرمى «فخر أبوظبي» خلال آخر مباريات الدور الأول. ونجح 4 لاعبين في إحراز الأهداف في أربع جولات متتالية، يتزعمهم الهداف الحالي، فابيو ليما، الذي بدأ الموسم بشكل رائع، عندما تمكن من تسجيل 6 أهداف في أول أربع جولات من الدوري، بدأها في شباك «الزعيم» وأنهاها أمام «العنابي»، وهو ما كرره السنغالي ديوب مع شباب الأهلي دبي، بتسجيل ذات العدد من الأهداف في تلك الجولات، حيث هز شباك «الإعصار» أولاً، وختم سلسلته التهديفية في مواجهة «الصقور»، والطريف أن ليما عاد ليحرز ثلاثة أهداف متتالية بدءاً من الجولة التاسعة ونهاية بـ«الجولة الـ11»، مثلما فعلها ديوب بين الجولتين الثامنة والعاشرة أيضاً.

البرازيلي كايو كانيدو، ثاني أبرز نجوم «الإمبراطور»، أحرز 3 أهداف في أول ثلاثة أسابيع من الدوري، قبل أن يهز الشباك خمس مرات في 4 جولات متعاقبة، أولها أمام «البنفسج» في «الجولة 12»، وآخرها في مرمى «العنابي» في الأسبوع الخامس عشر، وهي ذات الجولات التي تمكن خلالها البرازيلي صامويل روزا لاعب حتـا من أن يسجل رباعية متتالية ضمن أهداف الـ11 في الدوري! أما عن التسجيل في ثلاث جولات متتالية، فقد تساوى في ذلك الأمر 7 لاعبين بجانب المذكورين أعلاه، حيث أحرز علي مبخوت هداف البطولة الماضية 5 أهداف بين الجولتين الثامنة والعاشرة، بدأها في شباك «الزعيم» وأنهاها أمام «الملك، كما تألق عمر عبد الرحمن في الجولات الأخيرة بدءاً من الأسبوع السابع عشر، ليحرز أربعة أهداف في هذه المباريات التي تقرب العين كثيراً من لقب الدوري، وكرر الأمر زميله بيرج بأربعة أهداف أيضاً في الجولات 13 و14 و 15 على التوالي. كما سجل أحمد العطاس مع الجزيرة ثلاثة أهداف في الجولات من 11 إلى 13، وقام المالي موديبو مايجا نجم «البرتقالي» بهز الشباك خمس مرات في الجولات 9 و10 و11 بدءاً من مباراة «الإمبراطور»، ونهاية بمواجهة «الإعصار»، ورغم أن مارسيلو سيرينو هداف «العميد» وسباستيان سايز نجم «الصقور» ضمن أفضل عشرة هدافين في الدوري بواقع تسعة أهداف لكل منهما، إلا أنهما لم يتمكنا من مواصلة هز الشباك عبر جولات عدة متتالية، باستثناء إحراز البرازيلي لثلاثة أهداف في الأسبوعين الأخيرين فقط.