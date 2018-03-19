المنتخب يصل بانكوك ويبدأ الاستعداد لـ «كأس الملك»

بانكوك (الاتحاد)

أدى منتخبنا الوطني، مساء أمس، التدريب الأول في العاصمة التايلاندية بانكوك، استعداداً لمواجهة سلوفاكيا بعد غدٍ، في افتتاح كأس ملك تايلاند الدولية الودية من 22 إلى 25 مارس الجاري، ضمن البرنامج التحضيري لـ«الأبيض» لنهائيات كأس آسيا 2019.

ووصلت بعثة منتخبنا إلى بانكوك صباح أمس، حيث كان في استقبالها في المطار أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، ومسؤولو الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

وحرص المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب إبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، على الوجود في مطار دبي الدولي، والالتقاء مع أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين، متمنين لهم التوفيق في البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات قوية من مدارس كروية مختلفة.

وتضم بعثة منتخبنا وفداً مكوناً من عبد الله صالح «مشرفاً»، عبيد هبيطة «مديراً»، ألبيرتو زاكيروني «مدرباً»، ستيفانو أجريستي وسليم عبدالرحمن «مساعدين للمدرب»، أوجينيو الباريلا «مدرباً للياقة البدنية»، ماريزيو جويدو «مدرباً للحراس»، طارق بن جدية «مترجماً»، ماسيمو مانارا «طبيباً»، يوسف سحنون «معالجاً طبيعياً»، محسن بلحوز «اختصاصي تغذية»، ألفريدو باسيني «محلل مباريات»، حسان فهد «سكرتير تنفيذي»، أندراس كوفار وإديمار دا سلفا «مدلكين»، هشام تيكنوين «مصوراً»، عباس إبراهيم وكيلاني عبدالمنعم «مسؤولين للمهمات».