سباق «تحدي السيدات» ينطلق في دبي 7 أبريل

رضا سليم (دبي)

كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل تنظيم بطولة تحدي «سباق العوائق في الطبيعة للسيدات»، التي تقام يوم 7 أبريل في حديقة المغامرات أفينشورا بارك بدبي بالتعاون مع أفينشورا بارك، بلدية دبي ومؤسسة الجليلة وبرعاية نادي فيتنس 360، ومركز في إل سي سي الصحي، بمناسبة اليوم العالمي للياقة البدنية والمقرر له يوم 6 أبريل المقبل، ومن المنتظر أن تشارك فيه نحو 350 مشاركة على أن يتم التبرع بنسبة 10% من ريع السباق إلى مؤسسة الجليلة، وحددت اللجنة المنظمة 125 درهماً قيمة الاشتراك في السباق، الذي سينطلق في السابعة صباحاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور ميثاء محمد حمدان الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، عضو لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وهادي فاخوري أحد مؤسسي حديقة أفنشورا بارك.

وقالت ميثاء محمد حمدان الشامسي: يسر لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي أن تدعم تنظيم بطولة جديدة وتحدٍّ جديد للمرأة، وهي بطولة التحدي للسيدات، حيث تحرص اللجنة على دعم وإطلاق المبادرات التي تساهم في تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي سواء على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة، وتحقيق الإنجازات عبر التمثيل المشرف في كافة المحافل الدولية، ويتم ذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تساهم في تفعيل دور المرأة الإماراتية بالمشاركة الفعالة في التنظيم وفي ممارسة الرياضة.

وأضافت: وفرت اللجنة كل المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الذي سيساهم في تحفيز النساء من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة والتنافس على الفوز وتحقيق الألقاب، الأمر الذي يزيد من تشجيع النساء لممارسة الرياضة والنشاط البدني على نطاق أوسع، ويحقق أهم هدف لمجلس دبي الرياضي وهو جعل الرياضة أسلوب حياة.

ونوهت إلى أن أجندة لجنة رياضة المرأة بالعديد من الفعاليات تستهدف جميع النساء من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، بدايةً من طالبات المدارس اللاتي يمثلن قاعدة الهرم الرياضي، وصولاً إلى الموظفات في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق دبي من الحدائق العامة والأندية والصالات المغلقة، وقد قمنا بتنظيم بطولتين كبيرتين العام الماضي مخصصتين للسيدات فقط وهي ترايثلون دبي للسيدات الأول من نوعه في المنطقة، وتحدي سبارتن للسيدات، وحظي هذان الحدثان بمشاركة نسائية واسعة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وقال هادي فاخوري رئيس مجلس الإدارة ومؤسس حديقة أفنشورا بارك: السباق الأول من نوعه في بطولات التحدي، حيث يتناسب السباق مع جميع النساء من مختلف فئات اللياقة البدنية والأعمار السنية، وسيصل طول السباق ما بين 2.5 إلى 5 كيلومترات، وسيكون مفتوحاً لمشاركة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 عاماً فأكثر، وذلك ضمن فئتي الفردي والفرق من 4 أفراد، حيث ستكون المنافسة في الحديقة بين أشجار الغاف في حديقة المغامرات «أفينشورا» بحديقة مشرق بمنطقة مردف، ويتضمن السباق 15 تحدياً ممتعاً يمزج ما بين المهارات البدنية مع القدرات العقلية، وقمنا بتطوير سباق صغير للفتيات من عمر 8 إلى 15 سنة، حتى يكون لنا دور في إلهام أجيال المستقبل من الفتيات ليصبحن ذوات قدرات بدنية عالية وتتكون لديهن الثقة بالنفس، وستكون هناك أيضاً منطقة مخصصة للأطفال، حيث يمكن للأمهات ترك أطفالهن مع متخصصات في رعاية للأطفال في الموقع أثناء مشاركتهن في السباق.

وأضاف: تم تصميم كل من تحدي سباق العوائق في الطبيعة للنساء وسباق العوائق في الطبيعة للفتيات الصغار لتشجيع النساء والفتيات في الدولة، وعرض القوة العقلية والجسدية وإعطاء النساء الفرصة لدعم بعضهن البعض في جو مليء بالمرح، والمغامرات والتحديات، ضمن الكثير من الأعمال والأنشطة لدعم وتمكين المرأة، وتم إنشاء تحدي أفينشورا بارك (سباق العوائق في الطبيعة للنساء)، للاحتفال بتشجيع وتمكين المرأة وإعطائها المزيد من الفرص لعرض قدراتها الذهنية والجسدية، سواء كأفراد أو كأعضاء في فريق.