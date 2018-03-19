«جونيور ريجاتا» في جميرا الجمعة.. والسفن تبحر السبت

دبي (الاتحاد)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يومي الجمعة والسبت المقبلين حدثين رياضيين بحريين، الحدث الأول إقامة سباق الجولة الثانية للشراعية الحديثة -دبي جونيور ريجاتا 2018- والحدث الثاني انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.
ويأتي تنظيم الحدثين ضمن البرنامج الزمني للسباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018 وفي إطار الفعاليات التي ينظمها النادي في «عام زايد» 2018، حيث نظم النادي منذ بداية العام 9 أحداث رياضية بحرية مختلفة في سباقات القوارب السريعة والدراجات المائية والشراعية الحديثة وكايت سيرف، ويترقب إقامة حدثين آخرين يومي الجمعة والسبت المقبلين.
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وتراقب اللجنة المنظمة في النادي كافة التقارير الخاصة بحالة البحر وتوقعات الطقس في اليوميين القادمين، من أجل ضمان إقامة السباق في أفضل الظروف واختيار المسار المناسب للسباق الذي يتوقع أن يحمل روح التنافس بين كافة المشاركين، خاصة أنه يعتبر البروفة الأخيرة قبل المشاركة في أغلى سباقات الموسم الرياضي البحري سباق القفال رقم 28.
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من جانب آخر، سيكون شاطئ جميرا مقابل مركز ميركاتو للتسوق مسرحاً لإقامة منافسات سباق دبي للشراعية الحديثة (دبي جونيور ريجاتا 2018)، الذي يقام للمرة الثانية في نفس المكان، وذلك في إطار خطط النادي للاهتمام بهذه الرياضة وإعادة إحياء نشاطها، وسوف يتنافس المشاركون على ألقاب 5 فئات مختلفة هي (أوبتمست -مواليد 2003) و(أوبتمست -ناشئين مواليد 2007) و(أوبتمست- سيدات 2003) و(قوارب ليزر 4.7 - مواليد 2001) و(ليزر 4.7 -سيدات مواليد 2001)
وتستقطب بطولة دبي جونيور ريجاتا مشاركة العديد من المواهب، الذين يمثلون أندية الدولة التي تشارك في أنشطة وفعاليات اتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث، ومن بينها نادي تراث الإمارات، ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي دبي للزوارق (دوسك)، ونادي الحمرا في رأس الخيمة.