«جونيور ريجاتا» في جميرا الجمعة.. والسفن تبحر السبت

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يومي الجمعة والسبت المقبلين حدثين رياضيين بحريين، الحدث الأول إقامة سباق الجولة الثانية للشراعية الحديثة -دبي جونيور ريجاتا 2018- والحدث الثاني انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

ويأتي تنظيم الحدثين ضمن البرنامج الزمني للسباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018 وفي إطار الفعاليات التي ينظمها النادي في «عام زايد» 2018، حيث نظم النادي منذ بداية العام 9 أحداث رياضية بحرية مختلفة في سباقات القوارب السريعة والدراجات المائية والشراعية الحديثة وكايت سيرف، ويترقب إقامة حدثين آخرين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتابعت اللجنة المنظمة، ومنذ فترة، الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحدثين الكبيرين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مع النادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وقسم إدارة المناطق الساحلية والقنوات المائية بإدارة البيئة في بلدية دبي، ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية)، ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة ياس)، ومجموعة نخيل البحرية.

وتراقب اللجنة المنظمة في النادي كافة التقارير الخاصة بحالة البحر وتوقعات الطقس في اليوميين القادمين، من أجل ضمان إقامة السباق في أفضل الظروف واختيار المسار المناسب للسباق الذي يتوقع أن يحمل روح التنافس بين كافة المشاركين، خاصة أنه يعتبر البروفة الأخيرة قبل المشاركة في أغلى سباقات الموسم الرياضي البحري سباق القفال رقم 28.

وأخطرت اللجنة المنظمة كافة النواخذة والملاك المشاركين في نشاط السباقات البحرية التراثية بفتح باب التسجيل وتأكيد المشاركة في السباق بالحضور إلى مقر النادي أو عبر الهاتف، حيث سبق أن تم التسجيل للسباق في هذه الجولة قبل أن يصدر قرار تأجيل السباق بسبب الأحوال الجوية وعدم ملاءمة حالة البحر لظروف وطبيعة السباق، حيث تسعى اللجنة المنظمة دائماً لإنجاح كافة التظاهرات بإقامة السباق في أفضل الظروف.

من جانب آخر، سيكون شاطئ جميرا مقابل مركز ميركاتو للتسوق مسرحاً لإقامة منافسات سباق دبي للشراعية الحديثة (دبي جونيور ريجاتا 2018)، الذي يقام للمرة الثانية في نفس المكان، وذلك في إطار خطط النادي للاهتمام بهذه الرياضة وإعادة إحياء نشاطها، وسوف يتنافس المشاركون على ألقاب 5 فئات مختلفة هي (أوبتمست -مواليد 2003) و(أوبتمست -ناشئين مواليد 2007) و(أوبتمست- سيدات 2003) و(قوارب ليزر 4.7 - مواليد 2001) و(ليزر 4.7 -سيدات مواليد 2001)

وتستقطب بطولة دبي جونيور ريجاتا مشاركة العديد من المواهب، الذين يمثلون أندية الدولة التي تشارك في أنشطة وفعاليات اتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث، ومن بينها نادي تراث الإمارات، ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي دبي للزوارق (دوسك)، ونادي الحمرا في رأس الخيمة.