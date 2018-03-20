خالد الهنائي: هدف «العنابي» ترجمة الطموحات إلى إنجازات

أمين الدوبلي (أبوظبي)

عبر خالد الهنائي رئيس شركة الألعاب المصاحبة بنادي الوحدة عن سعادته باهتمام سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، بالألعاب الأخرى ونتائجها وإنجازاتها، مشيراً إلى أن دعم سموه هو سر التميز في الجو جيتسو والجودو وباقي الألعاب، وأن الثقة الكبيرة التي يحظى بها مجلس إدارة شركة الألعاب الأخرى من سموه وسام على صدور الجميع، وحافز لمواصلة التميز والإبداع في كل الألعاب.

وقال الهنائي: سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان على تواصل دائم معنا، ويسأل عن كل كبيرة وصغيرة، ويوفر لنا كل أنواع الدعم المطلوبة لتطوير رياضتنا، ونحن نعتبر أنفسنا محظوظين بهذا الاهتمام، وسوف نبذل كل ما بوسعنا من أجل ترجمة الطموحات إلى إنجازات، ونحن محظوظون أيضاً بأن سموه رياضي من طراز فريد يعرف الكثير عن كل الألعاب، وعلى اطلاع كامل بما وصلت إليه كل لعبة، ودائماً ما يحفزنا على أن يكون الوحدة رقماً صعباً في رياضة الجو جيتسو لما بها من قيم كثيرة تسهم في بناء أجيال جديدة قوية.

وقال الهنائي: الوحدة يتصدر أندية الدولة في التصنيف حالياً بفارق كبير من النقاط يتجاوز 3000 نقطة، ويمضي بثبات نحو التتويج كأفضل نادٍ محلي في الجو جيتسو على السجادة الحمراء نهاية أبريل المقبل، ويفخر الوحدة بأن يكون ضمن أفضل أكاديميات مكرمة في العالم في جولة لندن جراند سلام للجو جيتسو، لأن هذا التكريم يصب في أهداف استراتيجيتنا بالتواجد بين أفضل أندية وأكاديميات العالم وآسيا، وأن البداية كانت في السلة الثلاثية، وأصبح لدينا اسم كبير في هذه اللعبة بكل المنصات في العالم، بدليل أننا توجنا ببطولة العالم آخر نسختين في كرة السلة الثلاثية.

وقال: استراتيجيتنا تقوم على وضع قاعدة متينة للتميز في المستقبل لأطول فترة ممكنة، لأننا لا نريد أن نحصل على بطولة اليوم، ثم يتراجع الفريق بعد عام أو اثنين، هدفنا أن نكون في الصدارة دائماً، وأن نحقق الإنجازات لنادينا ولرياضة الإمارات، وفي ظني أن توجه الألعاب المصاحبة كلها سوف تستفيد من تحركات الهيئة برفع الصيغة التنفيذية لقرار صاحب السمو رئيس الدولة بمعاملة أبناء المواطنات ومواليد الدولة معاملة المواطنين في كل المسابقات، ونحن من جهتنا نشكر الهيئة على تحركها هذا في أول اجتماع لها، والكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس الوزراء لاعتماد الصيغة التنفيذية للقرار الذي سيكون له أثر كبير على ضخ دماء جديدة في شرايين الرياضة الإماراتية بمواهب يمكن أن تصنع لنا الفارق في كل الألعاب.

وقال: لدينا اجتماعات للجمعيات العمومية في اتحادات الطائرة واليد والسلة، وسوف نطالب باعتبار اللاعب بعد سن 28 عاماً لاعباً هاوياً حراً، يمكنه أن ينتقل لأي نادٍ آخر، وفقاً للمعايير المتفق عليها، ولكن الاتحادات يبدو أن لديها رأياً آخر، وسنطالب كأندية بهذه المطالب حتى يتيسر انتقال اللاعبين بدون مغالاة في الأسعار، لأننا حتى الآن في كثير من الاتحادات لم يتم التوصل لمعاملة اللاعب هاوٍ أو محترف!! وهذه علامة استفهام كبيرة.

وأضاف: بالنسبة لأكاديمية الجو جيتسو في الوحدة فإنها وبرغم حداثة تأسيسها منذ عامين فقط إلا أننا صنعنا واقعاً جديداً للعبة في الأندية، وحققنا قفزة نوعية هائلة، على مستوى الكم والكيف، وبعد أن كانت بدايتنا بعشرة لاعبين، أصبح الآن لدينا 150 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات، ونحن نرحب بانضمام اللاعبين الجدد، كما أننا نرحب بكل لاعب في أي لعبة أخرى من أبناء المواطنات أو من مواليد الدولة من الآن، ونعده بأننا معه حتى يصبح بطلاً ويعتلي منصات التتويج.

وعن توجهات مجلس أبوظبي الرياضي بإعادة الحياة لألعاب كرة السلة والطائرة واليد بالأندية قال: نحن مع التوجه، وقد بدأنا بالفعل من فرق الناشئين والشباب، ولدينا فرق بها لاعبون متميزون في الفئتين، وسوف نصبر على هؤلاء اللاعبين الجدد حتى يكتسبوا الخبرة اللازمة، وسنعتمد عليهم في التصعيد للفريق الأول، ولن نتعجل النتائج لأننا في مرحلة البناء، وهو يحتاج إلى وقت، وسنشارك فقط في الأعوام المقبلة كمشاركة بعيداً عن البحث عن الإنجاز. وسوف يكون اعتمادنا بالكامل على أبناء النادي، وكلنا يتذكر أن نادي الوحدة كان واحداً من أفضل الأندية الخليجية والعربية في السلة واليد، ويمكنه أن يستعيد أمجاده بالاعتماد على أبنائه، لن نبالغ في التعاقد مع لاعبين أجانب بأسعار عالية، ولن نستدرج لإنفاق أموالنا بلا وعي، ولكننا سنعتمد على أبناء النادي أولاً.