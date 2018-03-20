الحوسني يحرز برونزية «عربية الجودو» للأندية

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز خليفة الحوسني لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة الميدالية البرونزية في البطولة العربية للأندية الأبطال الـ13، التي تتواصل منافساتها بالقاهرة حتى غدٍ، على ملاعب الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. وتعرض الحوسني لظلم واضح من التحكيم في مباراة الدور قبل النهائي، ليحرم من اللعب على ذهبية وزن تحت 73 كجم، واللاعب هو الوحيد الذي شارك من الدولة في البطولة على مستوى الشباب بعد أن تعذرت مشاركة فريق الفجيرة للفنون القتالية لعدم استخراج تأشيرات الدخول للجهاز الفني للفريق في الوقت المناسب. من جانب آخر يغادر البلاد اليوم ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو نيابة عن رئيس الاتحاد الدولي، تلبية لدعوة الاتحاد العربي للجودو لرئيس الاتحاد، حيث يبحث التميمي مع اليمني المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي احتياجات الاتحاد، بهدف تطوير الجودو العربي ليلحق بمصاف الاتحادات المتقدمة في مجال اللعبة، بناء على توصية الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي عقدت مؤخراً في المجر. وذكر التميمي أن المجري فايزر ماريوس رئيس الاتحاد الدولي حريص جداً على تطور الجودو العربي وانتشار اللعبة في الشرق الأوسط، حتى تفرز مواهب كثيرة تسهم في تواجده في البطولات الكبرى.