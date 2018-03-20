800 مشارك في «بطولة فزاع لرماية السكتون» للمواطنين

دبي (الاتحاد)
انطلقت أمس منافسات بطولة فزاع للرماية بالبندقية السكتون للمواطنين 2018، وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في الروية، وتستمر البطولة حتى بعد غدٍ، حيث سيشهد اليوم الأخير المنافسات النهائية في جميع الفئات، وبدأت المنافسات أمس بمشاركة 800 متسابق.
وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ضرورة الاستمرار في إقامة البطولة المخصصة للمواطنين مباشرة عقب البطولة المفتوحة للجنسين، وذلك لتمكين المواطنين في الدولة من الحصول على فرصة ثانية ومتابعة التدريبات، ونيل فرص أكبر للفوز.
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واختتمت سعاد إبراهيم بالحديث عن توقعات بزيادة الإعداد والمستويات هذا العام في بطولة فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين، وزيادة المشاركين في فئة الناشئين والناشئات؛ بهدف تحقيق الغاية الأساسية من إقامة هذه البطولات، ألا وهي إعداد رماة للأولمبياد من خلال بطولة تراثية يصب جوهرها في تعزيز الهوية والوطنية وصون التراث الثقافي غير المادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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وأضاف: بطولة فزاع للرماية بالسكتون للمواطنين تتمتع بنظام البطولة المفتوحة للرماية للجنسين، الأمر الذي يجعل منها نسخة مميزة عالمية المستوى في التنظيم والإدارة ومستوى الرماة.