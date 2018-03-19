لياقة زاها تحدد نجاة بالاس

لندن (رويترز)

قال اندروس تاونسند جناح كريستال بالاس الانجليزي، إن فريقه يأمل في تجنب الهبوط من دوري الأضواء هذا الموسم، ويعول في ذلك على حفاظ صانع لعبه ويلفريد زاها على لياقته خلال ما تبقى من الموسم.

وخسر بالاس كافة مبارياته التسع في الدوري التي لم يشارك فيها زاها هذا الموسم، وشكلت عودة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للمنافسات، عقب تعافيه من إصابة في الركبة، خلال الهزيمة أمام تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر دفعة قوية لفريق المدرب روي هودجسون. وكان لاعب منتخب كوت ديفوار عنصراً مؤثراً في الفوز 2-صفر على هدرسفيلد تاون، وهو ما ساعد الضيوف على إنهاء مسيرة تتألف من 4 هزائم في الدوري ليتقدم للمركز 16 في جدول الترتيب.

وقال تاونسند لوسائل إعلام بريطانية: عودة ويلفريد تمنحننا دعماً هائلًا. هو لاعب رائع بالنسبة لنا. شاهدنا جميعا الإحصاءات وما حدث عندما لم يلعب مع الفريق. نحتاج للحفاظ على لياقته إذا ما أردنا البقاء ضمن الكبار.

وتم استبدال زاها في المراحل الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد جون سميث، عقب تلقيه ضربة بعد سلسلة من الالتحامات العنيفة من قبل لاعبي هدرسفيلد.