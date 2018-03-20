نابولي يحيل مصير «الكالتشيو» إلى قمة 22 أبريل

ميلانو (رويترز)

قلص نابولي صاحب المركز الثاني الفارق مع يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي إلى نقطتين، عندما منحه هدف بضربة رأس من راؤول البيول الفوز 1-صفر على جنوى، بعدما تعثر يوفنتوس، الساعي لإحراز لقبه السابع على التوالي في الدوري، بتعادله من دون أهداف مع سبال المتواضع، وهي نتيجة وضعت حداً لمسيرة انتصارات في 12 مباراة متتالية. ويملك يوفنتوس 75 نقطة من 29 مباراة، ولدى نابولي 73 نقطة، قبل أن يلتقي الفريقان في تورينو يوم 22 أبريل.

وواجه نابولي صعوبات في اختراق دفاع جنوى، وتحطمت تحركاته المعقدة من وسط الملعب عند اللمسة الأخيرة.

وازدادت خيبة أمل نابولي بعدما سدد لورينتسو إنسيني ودريس ميرتنز في القائم، قبل أن يفتتح قلب الدفاع البيول التسجيل أخيراً بضربة رأس عند الزاوية القريبة بعد ركلة ركنية.

وسجل ماورو ايكاردي قائد انترناسيونالي 4 أهداف في فوز ساحق 5-صفر على سامبدوريا.