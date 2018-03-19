شفايني و إيفا يحتفيان بـ «لوكا»

واشنطن (د ب أ)

أعلن نجم الكرة الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايجر «شفايني» وزوجته لاعبة التنس المعتزلة الصربية أنا إيفانوفيتش «إيفا»، عن وضع مولودهما.

وكتبت ايفانوفيتش بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: أهلًا بولدنا الصغير في هذا العالم. لا يمكن لكلمات أن تصف السعادة التي تملأ قلوبنا!.

وذكر شفاينشتايجر عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور «إنستجرام»: إننا سعداء للغاية. ونشر صورة ليده ويد زوجته مع قدم مولودهما.

وبدأت علاقة شفاينشتايجر وايفانوفيتش في 2014 وتزوجا عام 2016 في فينيسيا بإيطاليا، ويقيمان حالياً في شيكاغو، حيث يلعب شفاينشتايجر لفريق شيكاغو فاير الأميركي.

وأعلنت ايفانوفيتش، المصنفة الأولى على العالم سابقاً والمتوجة في 2008 بلقب بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، اعتزالها في عام 2016 بعد معاناة من الإصابات.

ولم يعلن الزوجان عن اسم مولودهما، ولكن وسائل إعلام صربية رددت أنهما سيسميانه «لوكا».