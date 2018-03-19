شفايني و إيفا يحتفيان بـ «لوكا»

واشنطن (د ب أ)
أعلن نجم الكرة الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايجر «شفايني» وزوجته لاعبة التنس المعتزلة الصربية أنا إيفانوفيتش «إيفا»، عن وضع مولودهما.
وكتبت ايفانوفيتش بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: أهلًا بولدنا الصغير في هذا العالم. لا يمكن لكلمات أن تصف السعادة التي تملأ قلوبنا!.
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وبدأت علاقة شفاينشتايجر وايفانوفيتش في 2014 وتزوجا عام 2016 في فينيسيا بإيطاليا، ويقيمان حالياً في شيكاغو، حيث يلعب شفاينشتايجر لفريق شيكاغو فاير الأميركي.
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ولم يعلن الزوجان عن اسم مولودهما، ولكن وسائل إعلام صربية رددت أنهما سيسميانه «لوكا».