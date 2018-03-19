حماد: «الزعيم» مقبل على تحديات مصيرية

العين (الاتحاد)

طمأن العين جماهيره حول إصابة المصري حسين الشحات، بعدما كشف الفحص عن تعرضه لـ«كدمة بسيطة» تستدعي راحته 72 ساعة، بما يعني انضمامه إلى منتخب «الفراعنة» الذي يستعد لنهائيات كأس العالم المقبلة «روسيا 2018».

وأكد محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، أن الفحوص الطبية التي خضع لها الشحات، عقب إصابته بكدمة خلال مباراة الجزيرة، أوضحت حاجته للراحة لمدة ثلاثة أيام، قبل عودته مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية، وقال: قرر زوران ماميتش، تغيير اللاعب بعد الإصابة للمحافظة عليه، وخضع لأشعة مغناطيسية للاطمئنان عليه، والوقوف على حجم الإصابة، وأكدت الفحوص أنها عبارة عن كدمة خفيفة. وحول الفوز على الجزيرة، قال: المؤكد أن الفريق حقق فوزاً مهماً على منافس قوي في ملعبه وبين جماهيره، الأمر الذي يعزز من الحظوظ في المنافسة على لقب الدوري، والعين يمضي بخطى واثقة من مرحلة إلى أخرى، سعياً لتحقيق أهدافه المرجوة، وكنا نأمل استمرار الدوري دون توقف، لأن اللاعبين في حالة بدنية وفنية ممتازة.

وأضاف: منح المدرب راحة لعدد من اللاعبين، في حين انضم البعض الآخر إلى المنتخبات الوطنية، الأمر الذي يؤثر في الفريق بكل تأكيد، غير أننا نتفهم سبب التوقف، من أجل إعداد منتخبنا الوطني لتحدياته القادمة في أيام «الفيفا»، ولكننا كنا نتمنى أن تتزامن فترة التوقف مع حسم العين للقب الدوري.

وأضاف: المؤكد أنه بعد فترة الراحة يعود الفريق لمتابعة تحضيراته إلى حين انضمام بقية الدوليين، ونتمنى أن تكون مرحلة الإعداد ناجحة، وأن يعودوا وهم في أعلى درجات الجاهزية البدنية.

وعن متطلبات المرحلة القادمة، قال: الحقيقة الفريق سيكون أمام تحديات حاسمة ومصيرية في المرحلة المقبلة، بداية بمواجهة الهلال السعودي 2 أبريل المقبل ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتعتبر المواجهة مفتاح التأهل لثمن النهائي، وبعدها مباشرة سيواجه دبا الفجيرة في «الجولة 20» للدوري، والتي تعتبر الأهم لمسيرة الفريق في البطولة، والمباراتان على استاد هزاع بن زايد، ويترقب الجميع مساندة جماهيرية حاشدة وقوية لتحقيق الأهداف المرجوة.