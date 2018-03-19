علي بابا تستثمر ملياري دولار في «لازادا»

بكين (رويترز)

استثمرت مجموعة علي بابا ملياري دولار إضافيين في شركة «لازادا» للتجارة الإلكترونية بجنوب شرق آسيا واختارت مسؤولة تنفيذية كبيرة لإدارة الشركة.

وستتولي لوسي بنغ، وهي من مؤسسي علي بابا ومسؤولة تنفيذية مخضرمة، منصب الرئيس التنفيذي لـ«لازادا» خلفاً لمؤسس الشركة ماكس بيتنر الذي سيصبح مستشاراً كبيراً في «علي بابا».

وقالت متحدثة إن حصة «علي بابا» سترتفع بفضل الاستثمار الجديد ولكنها لم تفصح عن النسبة. وكانت «علي بابا» تمتلك حصة 83% قبل الاستثمار الذي يبلغ إجماليه الآن 4 مليارات دولار بعد أن ضخت ملياري دولار العامين الماضيين.

وقالت «علي بابا» في بيان «يبرز الاستثمار ثقة علي بابا في نجاح أنشطة لازادا في المستقبل وآفاق النمو في سوق جنوب شرق آسيا وتمثل جزءاً رئيسياً في استراتيجية نمو «علي بابا» العالمية».

ويبرز التمويل الجديد في الشركة التي تمنى بخسائر طموح علي بابا العالمي، إذ تسعى للفوز بحصة أكبر من سوق التسوق على الإنترنت السريع النمو مدعومة بسيولة كبيرة وارتفاع سعر السهم.