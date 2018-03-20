«داماك» تطرح مناقصة الأعمال الأولية لـ «فيرا ريزيدنسز»

دبي (الاتحاد)

طرحت شركة «داماك العقارية» مناقصة جديدة للأعمال الأولية في مشروع «فيرا ريزيدنسز» البرج السكني المكون من 30 طابقاً، الذي يمتاز بإطلالة ساحرة على قناة دبي المائية من خلال موقعه الاستراتيجي المتميز في منطقة الخليج التجاري في دبي. كما يمتاز البرج بتصاميم داخلية أنيقة ومرافق العصرية.

ويشمل عقد المناقصة تنفيذ الأعمال الأساسية بالبرج، والتي تهدف لتمهيد الأرض لوضع الأساسات والردم وبعدها البدء بالعمليات الإنشائية. ويشتمل البرج على طابق أرضي ومنصة مكونة من 3 طوابق و25 طابقاً من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى سطح البرج.

وقال محمد الطحاينه، نائب رئيس أول للشؤون التجارية لدى «داماك العقارية» «تم طرح هذه المناقصة بعد الاستجابة الكبيرة من المستثمرين لهذا العرض الاستثماري الجذاب، فنحن حريصين على بدء أعمال البناء لنتمكن من تسليم الوحدات إلى أصحابها بأسرع ما يمكن».

ويشمل عقد المناقصة تنفيذ الأعمال الأساسية في مشروع «فيرا ريزيدنسز» الذي سيشهد تعيين شريك جديد خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل، حيث من المقرر استكمال الأعمال الأولية خلال 30 يوماً من انطلاقها.

ويتمتع مشروع «فيرا ريزيدنسز» بموقعه الاستراتيجي الفريد ضمن إحدى مناطق الأعمال المفعمة بالحركة، وعلى مقربة من دبي «داون تاون» ليتيح أنماط حياة لا تُضاهى بالنسبة لمحبي المجمعات السكنية النابضة بالحياة والقريبة من مراكز المدن.

ويتكامل مشروع «فيرا ريزيدنسز»، وهو برج سكني مكون من 30 طابقاً، على النحو الأمثل مع مرافقه العصرية التي تشمل منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وأخرى مخصصة للشواء، وبركة سباحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وصالة للألعاب الرياضية، وغرف البخار والساونا، والحدائق الأنيقة، بالإضافة إلى أماكن مظللة لركن السيارات. كما سيتضمن المشروع منطقة مخصصة للتسوق، ما يسهم في تعزيز مستويات الشعور بالراحة لدى القاطنين.