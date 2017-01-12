«أبوظبي للتنمية» يمول طريق عمان وسد كفرنجة في الأردن

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروعين للبنية الأساسية بالمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 423 مليون درهم، أحدهما طريق عمان التنموي، الذي يتضمن إنشاء شبكة طرق رئيسة ومتطورة تربط العاصمة عمان بعدة مدن داخلية وخارجية، وتسهل حركة النقل والعبور بين الأردن ودول الخليج العربي، بـ 320 مليون درهم، والثاني سد كفرنجة بنحو 103 ملايين درهم.

افتتح مشروع سد كفرنجة في المملكة الأردنية الهاشمية، أمس، العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بحضور دولة الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وبلال ربيع البدور سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وأسهم الصندوق في تمويل مشروع سد كفرنجة والذي يقع شمال العاصمة الأردنية عمان بنحو 103 ملايين درهم (28 مليون دولار)، من خلال منحة حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية التي يدريها صندوق أبوظبي للتنمية والبالغ قيمتها 4.6 مليار درهم.

ويهدف المشروع، الذي تبلغ سعته التخزينية 7,8 مليون متر مكعب من المياه إلى تعزيز المصادر المائية المتوافرة لغايات الري والشرب وتنمية البيئة الزراعية المحيطة في محافظة عجلون الأردنية.

وقال محمد سيف السويدي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يرتبطان بعلاقات تاريخية أرسى قواعدها المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه». وأضاف أن الصندوق أسهم وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في المملكة، والتي انعكست بشكل إيجابي على النواحي الاقتصادية المختلفة، وأسهمت كذلك في تحقيق أهداف وتطلعات الحكومة الأردنية ودعم خططها وبرامجها التنموية في هذا المجال. وأوضح أن المشروع الذي تم افتتاحه أمس تنعكس نتائجه بشكل مباشر على حياة عشرات الآلاف من أبناء المنطقة، حيث يساهم المشروع في استصلاح وتطوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في تلك المناطق، وكذلك توفير كميات كبيرة من المياه الخاصة بالشرب والري، مما يعزز المخزون المائي في تلك المناطق، ويوفر العديد من فرص العمل للمواطنين الأردنيين، خاصة في منطقة السد والمناطق المحيطة.