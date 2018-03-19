«الدراسات المصرفية» يناقش تطوير المعايير المهنية للمصرفيين المبتدئين

دبي (الاتحاد)

استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اجتماعاً ضم مجموعة من المصرفيين في الإمارات لمناقشة المعايير المهنية لمؤهلات اعتماد الموظفين المبتدئين للخدمات المصرفية للأفراد من مواطني الدولة، انسجاماً مع جهود الهيئة الوطنية للمؤهلات، والتي تهدف لوضع معايير الكفاءة والمؤهلات الوطنية لمختلف القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي.

وقام بتمثيل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في الاجتماع كل من، نورة عباس أحمد، مدير قطاع إدارة وتنفيذ البرامج، والدكتور فيليب هامل، مدير إدارة التعليم، والدكتور آلان بيبي، مدير مركز التدريب، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد.

كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفرعية في اللجنة الوطنية المطورة للمعايير والمؤهلات المهنية الوطنية في القطاع المصرفي من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني.

وتضم اللجنة الوطنية ممثلين عن البنوك الرئيسة في جميع أنحاء الدولة، والهيئة الوطنية للمؤهلات، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.