مكاتب سياحة: وجهات غير تقليدية تتصدر خيارات المسافرين خلال إجازة الربيع

رشا طبيله (أبوظبي)

أصبحت خيارات السفر لسكان الإمارات تتجه إلى وجهات غير تقليدية خلال إجازاتهم، فمع قدوم إجازة الربيع المدرسية أكد مدراء مكاتب سفر أن وجهات شرق أوروبية مثل صربيا وجورجيا وأذربيجان وشرق آسيوية مثل كوريا الجنوبية، تتلقى طلبات كبيرة في الوقت الراهن، إلى جانب عودة الطلب السياحي إلى مصر.

فارتفاع الطلب إلى تلك الوجهات رفع من إشغال عدد من رحلاتها إلى أكثر من 80%، في وقت ارتفعت أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%. وأشار صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للعطلات، إلى ارتفاع الطلب على السفر للخارج خلال إجازة الربيع إلى وجهات تقليدية في أوروبا، إلى جانب أذربيجان وجورجيا وأرمينيا وتركيا، لافتاً إلى اعتدال الطقس في تلك الدول، وقرب المسافة يسهم في ارتفاع الطلب عليها.

ولفت إلى أن أسعار التذاكر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% في أيام الذهاب والعودة من الإجازات إلى تلك الوجهات المطلوبة بسبب ارتفاع الطلب.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب ارتفاع الحركة السياحية العالمية إلى مختلف الوجهات العالمية بسبب تزامن إجازة الربيع المدرسية مع إجازة عيد الفصح.

وفي السياق نفسه، أكد سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر والسياحة، أن حركة السفر تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال إجازة الربيع، وذلك إلى وجهات مثل أذربيجان ولندن وميونيخ، إضافة إلى نمو كبير متوقع لمصر حيث عادت مصر لتنضم إلى خيارات المواطنين للسفر، فضلاً عن ارتفاع الطلب على كوريا الجنوبية للسياحة والعلاج في آن.

وأشار إلى ارتفاع أسعار التذاكر، وذلك مع ارتفاع الطلب في أول أيام الإجازة كرحلات ذهاب وأيام رحلات العودة في آخر الإجازة، لافتاً إلى أن معدلات إشغال الطائرات إلى تلك الوجهات المطلوبة تتراوح بين 80% إلى 90%. ولفت علاء العلي مدير «نيرفانا» للسفر والسياحة، إلى ارتفاع كبير في الطلب على السفر من قبل سكان الدولة خلال إجازة الربيع المدرسية، حيث شهدت وجهات شرق أوروبية الطلب الأكبر خلال هذه الإجازة مثل ألبانيا وصربيا وجورجيا وأذربيجان، إلى جانب طلب ملحوظ على المغرب، حيث أسهم المعرض المغربي الذي أقيم في «أدنيك» مؤخراً في تنشيط السياحة إليها، إلى جانب عودة الطلب السياحي إلى مصر. وكسابقيه، قال العلي إن أسعار التذاكر لهذه الوجهات ارتفعت بين 20 إلى 30% بسبب ارتفاع الطلب.

وأشارت بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، إلى ارتفاع إنفاق سكان الدولة على السفر إلى الخارج العام الماضي بنسبة 2.8% إلى 93 مليار درهم، مقارنة بـ 90.5 مليار درهم العام 2016، على أن ينمو حجم الإنفاق ليصل إلى 109 مليارات درهم في العام 2027.