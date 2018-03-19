«مالية الشارقة» تكرم الجهات الحكومية المتميزة

الشارقة (الاتحاد)

كرمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمس، الجهات الحكومية المتميّزة مالياً في الإمارة، تقديراً لجهودها في دعم خطط الحكومة الرشيدة، من خلال رفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة لتعزيز الازدهار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقيم حفل التكريم على مسرح الدائرة، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة، ورؤساء ومدراء عموم الجهات الحكومية المكرمة، وأعضاء الشؤون المالية في هذه الجهات، إضافة إلى ممثلي الشركات الراعية للحفل، وأعضاء فريق عمل مشروع التكريم: ناصر كشواني، رئيس الفريق، وحسن باشا، نائب رئيس الفريق، وأعضاء الفريق: راشد السويدي، وهدى الياسي، ونور شهيل، ومي ساحوه، وندى الأنصاري.

وأكد وليد الصايغ أن تكريم التميّز والاحتفاء بالمتميّزين هو نهج تسير عليه دائرة المالية المركزية ضمن جهودها لتطوير إجراءات العمل في الإدارات والأقسام المالية بالجهات الحكومية، ورفع كفاءة المنظومة المالية لحكومة الشارقة، بما يمكن هذه الجهات من المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة التنموية، من أجل تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة.

وألقى ناصر كشواني كلمة فريق العمل، تناول فيها آلية التقديم المتبعة في تسلم ترشيحات الجهات الحكومية لهذه الفئات، والإجراءات الخاصة بعمليات التقييم، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية التي تستند إلى المعايير الدولية للتميّز وإلى أفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال، شاكراً الجهات الحكومية كافة في الإمارة على جهودها في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية المتاحة.