«سيدات أعمال الشارقة» ينظم ورشة عمل حول استراتيجيات التسويق المتميز

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ورشة عمل بعنوان «التميز في التسويق» بهدف تزويد سيدات ورائدات الأعمال، بالمعرفة اللازمة حول آليات واستراتيجيات التسويق الناجحة، ولمساعدتهن على تطوير وتوسيع أعمالهن ومشاريعهن الخاصة، بما يضمن نجاحهن في مجال ريادة الأعمال، ويعزز مساهمتهنّ الفاعلة بمسيرة التنمية الاقتصادية في المجتمع.

ويأتي تنظيم الورشة التي من المقرر إقامتها صباح السبت القادم في مركز كولاج للمواهب التابع لنادي سيدات الشارقة، في إطار سلسلة البرامج والورش التدريبية التي يقدمها المجلس لسيدات ورائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الناشئة، بهدف تحقيق الغاية السامية المتمثلة في تمكين المرأة اقتصادياً، ومساعدتها لدخول سوق الأعمال بخبرات وقدرات متميزة.

وتتناول الورشة التي تقدمها دانة فيصل مدوه، خبيرة العلاقات العامة والتسويق الاستراتيجي، ومؤسس شركة 2211 للعلاقات العامة والتسويق، شرح الأسس المتبعة في مجال تطوير استراتيجيات التسويق الصحيحة، وطرق الترويج الناجح للعلامة التجارية، بما يسمح بدخول الأسواق والوصول إلى مكانة اقتصادية مرموقة.

وأكَدت الشيخة هند القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، أهمية التسويق الناجح في إبراز الميزات التنافسية في أي عمل أو مشروع تجاري، مشيرةً إلى الدور الريادي الذي يقوم به المجلس في توفير أفضل الممارسات لسيدات الأعمال في الإمارة.

وقالت الشيخة هند القاسمي: «التسويق هو مفتاح النجاح لأي مشروع تجاري، حيث تسهم استراتيجيات التسويق الصحيحة في خلق وعي متقدم لدى الجمهور حول الخدمات والمنتجات، ما يتيح الفرصة لتوسيع الأعمال ونجاحها، ولا يمكن تقديم أي منتج للأسواق من دون خطة تسويقية ناجحة قادرة على إيصال المشروع لأكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، فالتسويق هو بوابة العبور الوحيدة والأمثل للأسواق المستهدفة».