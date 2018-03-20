«دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» يوقع مذكرة مع بنك الشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان

دبي (الاتحاد)

وقّع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مؤخراً مذكرة تفاهم مع بنك الشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان، تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الاقتصاد الإسلامي.

ووقع المذكرة من الجانب الإماراتي، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومن الجانب التركمانستاني راحيمبيردي جيباروف، رئيس مجلس إدارة بنك الشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان.

وتهدف المذكرة إلى إرساء آليات التعاون بين الطرفين في تعزيز قطاعات الصيرفة والتمويل الإسلامي وأسواق الرساميل الإسلامية، خاصة في مجال الصكوك، كما تنص المذكرة على التنسيق وتبادل الخبرات في قطاع الصناعات الحلال.

إضافة إلى ذلك، سينظم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بالشراكة مع بنك الشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان، عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات المهنية في مجالات البحوث والدراسات التي تشكل عنصراً أساسياً للارتقاء بالمعرفة في مجالي التمويل الإسلامي والصناعة الحلال.