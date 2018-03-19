أرض الصومال تسعى لجذب استثمارات إماراتية في البنية التحتية والمشاريع التنموية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد فخامة رئيس جمهورية أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، أن بلاده تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات من دولة الإمارات في مجالات البنية التحتية والمشاريع التنموية على مدار السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد نجاحها في استقطاب شركة موانئ دبي لتطوير ميناء بربرة والمنطقة الاقتصادية المصاحبة للميناء، وذلك بالتزامن مع خططها لزيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن عبدي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي في حضور عدد من الوزراء في حكومة أرض الصومال، عن افتتاح مكتب تمثيل تجاري لبلاده في دولة الإمارات بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به حكومة دولة الإمارات في النهوض باقتصاد بلاده.

وأشاد رئيس جمهورية أرض الصومال، بالعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في التجارة والاستثمار، لافتاً إلى أن دولة الإمارات ستعمل خلال السنوات الخمس المقبلة على تطوير حزمة من المشاريع التنموية والاستثمارية في أرض الصومال، وتشمل إنشاء طريق سريع بطول 300 كيلومتر يربط بين ميناء بربرة وأثيوبيا، بالإضافة إلى تطوير مطار لنقل الركاب وشحن البضائع يبدأ العمل فيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب مشاريع للمياه الجوفية وأخرى في خدمات الصحة والتعليم ومشروع محطة للطاقة الكهربائية. من جانبه، أشار سعد علي شير، وزير خارجية أرض الصومال، إلى أن افتتاح المكتب التجاري في دبي هو علامة مهمة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين التي تمتد لسنوات طويلة، لافتاً إلى أن اقتصاد بلاده يعد من الاقتصادات الأكثر انفتاحاً، مشيراً إلى أنه وفقاً لدراسة سابقة للبنك الدولي فإن إجمالي الصادرات والواردات يشكل نحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي لأرض الصومال، مؤكداً أن ميناء بربرة سيساهم في تعزيز حركة التجارة في المنطقة ككل.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الإمارات في إقامة مشاريع تنموية وخدمية في أرض الصومال، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تطوراً متواصلاً بعد اكتمال تطوير ميناء ومطار بربرة ومع بدء تسيير رحلات نقل جوي لكل من شركة فلاي دبي والعربية للطيران، متوقعاً أن تقفز تجارة السلع والخدمات بين البلدين بشكل كبير عن المستوى الحالي الذي يتراوح حجمه بين 300 إلى 400 مليون دولار.