12 دقيقة لإنجاز معاملات الشاحنات عبر بوابة ميناء خليفة المؤتمتة

أبوظبي (الاتحاد)

يستغرق إنجاز معاملات الشاحنات الحالي 12 دقيقة عبر بوابة ميناء خليفة المؤتمتة، ما يجعل من محطة ميناء خليفة واحدة من أسرع المحطات بالمنطقة.

وتم تجهيز ميناء خليفة بنظام تكنولوجيا اتصال متكامل وحديث لتحسين العمليات فوراً في موقع الميناء، وتتمثل إحدى وظائف هذا النظام المتطور بتطبيق يمكن سائقي الشاحنات من التسجيل إلكترونياً، واختيار الوقت المفضل لتفريغ أو تحميل الحاويات. وأدخلت موانئ أبوظبي نظام التعريف الشخصي البصري «OCR» ونظام «RFID» للتعرف على هوية سائقي الشاحنات لجعل الدخول والخروج من الميناء أسرع وأكثر راحة.

ودشنت موانئ أبوظبي أول مختبر ابتكار رقمي لقطاع الموانئ بالمنطقة، في خطوة تهدف إلى تطوير الخبرات التكنولوجية المحلية، وتعزيز وتسهيل التجارة البحرية عبر توفير منصة مبتكرة.