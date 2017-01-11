«سيمنس» تستعرض خبراتها الرقمية المستقبلية في «طاقة المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم شركة «سيمنس» استعراض لمحة عن المستقبل الرقمي من خلال شاشات تفاعلية من محفظتها التكنولوجية، وذلك في الدورة العاشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة. وستتاح لزوار القمة الفرصة لتجربة حلول «سيمنس» الرقمية المبتكرة، والتي تهدف إلى تمكين صناعات الطاقة لتحقيق المزيد من الكفاءة والإنتاجية ومزايا الموثوقية، حسب بيان أمس.

وتقوم الشركة باستعراض قدراتها الرقمية من خلال جدول الشبكة الدقيقة ومجموعة متنوعة من عروض الواقع المضاف. ويتيح جدول الشبكة الدقيقة للزوار القيام رقمياً بتصميم نظام طاقة يدمج الطاقة المولَّدة من مصادر طاقة متجددة ومصادر تقليدية من دون التأثير على استقرار الشبكة.

ويعد الحفاظ على الاستقرار ذا أهمية متزايدة بالنسبة إلى الطاقة المختلطة في عالمنا الراهن، حيث بات هذا النوع من الطاقة يحتوي على حصة متزايدة من مصادر الطاقة المتجددة، والتي غالباً ما يكون من الضروري الاستغناء عنها لتجنب التقلبات في إمدادات الطاقة. وتقام القمة في الفترة بين 16 و19 يناير بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويقوم توماس فوكس، خبير أول ورئيس مشروع في قسم أبحاث وتطوير حلول الطاقة في «سيمنس إيه جي»، بالمشاركة في جلسة نقاش بعنوان «استراتيجيات المياه ومياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سيسلط الضوء على الحلول الحرارية المبتكرة لمعالجة المياه. وسيتناول ستيفان نيسن، رئيس حقل التكنولوجيا في «سيمنس إيه جي»، موضوع تحول شبكات التوزيع الناجم عن دمج مصادر الطاقة المتجددة في مشاركته بجلسة نقاش بعنوان «التخطيط لأمن الطاقة» في 18 يناير. وسيتحدث مانفريد وايدهاس، رئيس التكنولوجيا والابتكار في قسم (تخزين الهيدروجين) في «سيمنس إيه جي»، حول الأهمية المتزايدة للهيدروجين كحل واسع النطاق لتخزين الطاقة.