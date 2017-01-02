1400 جريمة للانقلابيين في عمران

صنعاء (الاتحاد)

رصد مراقبون حقوقيون في اليمن أكثر من 1400 جريمة وانتهاك ضد حقوق الإنسان ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة عمران شمال اليمن خلال 2016.

وكان الحوثيون سيطروا على عمران (60 كيلومتراً شمال صنعاء) في يوليو 2014 بعد أربعة أشهر من المعارك الشرسة التي مهدت لاحقاً لاجتياح العاصمة. وذكر تقرير صادر عن منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان أن المليشيات ارتكبت أكثر من 1400 جريمة وحالة انتهاك ضد حقوق الإنسان، بينها 24 جريمة قتل و522 حالة دهم، واعتقال وتهديد ناشطين مناهضين.

واتهم التقرير المليشيات بتجنيد 185 طفلاً من سكان عمران منذ مارس 2015، وأشار إلى أن الحوثيين اقتحموا خلال العام المنصرم 136 منشأة خدمية حكومية بينها مدارس ومستشفيات.

وحوّل المتمردون أربع مؤسسات حكومية إلى ثكنات عسكرية، واستحدثوا 32 حاجز ونقطة تفتيش في المحافظة المكونة من 20 مديرية وعدد سكانها يتجاوز المليون شخص.