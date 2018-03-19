أسرة عجوز ألماني معتقل في تركيا تدعو للإفراج عنه

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ناشد أفراد أسرة عجوز ألماني معتقل في تركيا، اليوم الاثنين، الحكومة الألمانية الاهتمام بقضيته.

وقالت زهرة ابنة المعتقل إنفر ألتايلي (73 عاما) إن والدها يقبع في الحبس الانفرادي في أنقرة منذ أكثر من نصف عام على خلفية اتهامات بالإرهاب.

وذكرت زهرة أن هذه المرة الأولى التي تتوجه فيها العائلة إلى الرأي العام، وذلك بدافع اليأس من إيداعه المستمر في الحبس الاحتياطي دون تحريك دعوى قضائية ضده. وقالت: "نتمنى أن تعمل الحكومة الألمانية بشكل أقوى على إطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي وإسراع إجراءات قضيته".

اعتقل ألتايلي في 20 أغسطس الماضي في مدينة أنطاليا التركية، حيث تدير عائلته منشأة لقضاء العطلات. وأودع السجن الاحتياطي عقب ستة أيام من القبض عليه لاتهامات تتعلق بالإرهاب. ويقبع ألتايلي في سجن "سينكان" شديد الحراسة في أنقرة.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية أن الوزارة على علم بالواقعة، مضيفة أن السفارة الألمانية في تركيا على اتصال بالسلطات التركية وأسرة المعتقل.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، لا يزال هناك أربعة ألمان معتقلين في تركيا لأسباب سياسية، وهم ألتايلي وثلاثة آخرون لم يتم الكشف عن هويتهم.

وقد ساهمت ضغوط الحكومة الألمانية في الإفراج عن الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل عقب اعتقاله في تركيا على ذمة التحقيق لمدة عام.