«ثقافة بلا حدود» تستعرض تجربة الشارقة في القراءة

الشارقة (الاتحاد)

ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ38 من معرض باريس الدولي للكتاب، نظمت كل من «ثقافة بلا حدود» ومبادرة «ألف عنوان وعنوان» جلسة حوارية، استعرضت من خلالها تجربتها في تعزيز عادة القراءة بين أفراد المجتمع الإماراتي.

وشاركت في الجلسة التي نظمت تحت عنوان «مبادرات ثقافية من الشارقة»، كل من نورا بن هدية، مدير "ثقافة بلا حدود"، ومجد الشحي، مدير مبادرة "ألف عنوان وعنوان"، وعائشة النقبي، أصغر كاتبة إماراتية تم دعمها عبر مبادرة "ألف عنوان وعنوان".

وقالت نورا بن هدية: "تأتي مبادرة "ثقافة بلا حدود" من بين أهم المبادرات التي نجحت بشكل كبير في تعزيز مكانة الكتاب، وأشارت إلى أن إلى أن النتائج التي حققتها خلال العشرة أعوام الماضية، أثبتت نجاح المبادرة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع الإماراتي بأهمية القراءة والثقافة العامة.

ولفتت إلى أن مشروع "مكتبة لكل بيت" نجح في تسليم 42 ألفاً و366 مكتبة للأسر الإماراتية في الشارقة، ضمت بمجملها 2 مليون و218 ألفا و300 كتاب.

،استعرضت مجد الشحي، تجربة مبادرة "ألف عنوان وعنوان"، مشيرة إلى نجاحها في إنجاز أهداف مرحلتها الأولى خلال عامي 2016 و2017، والمتمثلة في إصدار 1001 عنوان باللغة العربية طبعة أولى، في شتى مجالات المعرفة.

وذكرت إن المرحلة الثانية تهدف إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي طبعة أولى، خلال العامين 2018 و2019، حيث سيتم دعم 700 عنوان لدور النشر التي تندرج تحت مظلة جمعية الناشرين الإماراتيين، و301 عنوان لمؤلفين إماراتيين.

واستعرضت عائشة النقبي تجربتها مع مبادرة "ألف عنوان وعنوان"، والإضافة التي قدمتها لها لاسيما وهي في بدايات مشوارها الأدبي.