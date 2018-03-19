شعراء إماراتيون يقرأون للحب والوطن

باريس (الاتحاد)
في إطار اختيار الشارقة ضيفاً مميزاً على «معرض باريس للكتاب» 2018، قدّم جناح الشارقة المشارك في المعرض مجموعة من الأصوات الشعرية الإماراتية إلى الجمهور الفرنسي، خلال أمسية شعرية أدارها طلال سالم أقيمت مساء السبت بمشاركة كلّ من الشاعرة الهنوف محمّد والشاعرين ظاعن شاهين وسالم أبو جمهور
استهلّت الأمسية الشاعرة الهنوف محمد بقصيدة بعنوان "وطني سجّادة حب"، ومن جانبه، نوّع الشاعر ظاعن شاهين في قراءته، حيث قدم مجموعة من قصائده باللهجة العامية، وأخرى قصائد فصيحة، ليعكس جماليات الشعر الشعبي الإماراتي، وما يقدم الشعراء المعاصرون على مستوى القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة.
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