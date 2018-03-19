حراك الفنون التشكيلية والخط العربي في «باريس للكتاب»

باريس (الاتحاد)
يحتفي جناح الشارقة المشارك في معرض باريس للكتاب، ضمن فعاليات اختيار الإمارة ضيفاً مميزاً على المعرض، بالتجربة الفنية والإبداعية الإماراتية، حيث ينظّم عدداً من الورش، والجلسات، لكل من الفنان التشكيلي الإماراتي، عبد الرحيم سالم، والفنان سالم الجنيبي، كما يقدّم تجربة الخطاط خالد الجلاف رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي، والزخرفة الإسلامية عبر تخصيص منصة لتنفيذ أعمال حيّة أمام الجمهور الفرنسي.
وتكشف مشاركة الشارقة في المعرض واحدة من ملامح حراك الفنون التشكيلية الإماراتية في ورشة كل من الفنان عبد الرحيم سالم، والفنان سالم الجنيبي، حيث نفذ الفنانان أعمالاً حية أمام زوار ومتابعي فعاليات الشارقة من الجمهور العربي والفرنسي في المعرض، عكسا خلالها تجربتهما التشكيلية في التعامل مع اللون، وبناء الشكل الفني، وتحقيق التوازن البصري للعمل التشكيلي.
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وإلى جانب الأعمال الحيّة للخطاط خالد الجلاف، يعرض الجناح أعمالاً لكبار الخطاطين في العالم العربي والإسلامي، تجسد آيات من القرآن الكريم، ونصوصا من الشعر، والحكمة العربية.