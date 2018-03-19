جهاز ياباني يتحدى الجاذبية

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة طوكيو اليابانية جهازاً يرتديه المستخدم على ظهره، ويسمح له بتحدي الجاذبية عن طريق القفز لارتفاعات أعلى ولمسافات أطول عن المعتاد، كما لو كان يقفز على سطح القمر الذي يقل فيه معدل الجاذبية مقارنة بسطح الأرض.

ويتكون الجهاز الجديد الذي أطلق الباحثون عليه اسم «لونافيتي»، من حزام متصل بطائرة صغيرة من دون طيار تسمح للمستخدم بالارتفاع تلقائياً عن سطح الأرض، وإن كان بشكل مؤقت. ويحتوي الجهاز أيضاً على مجموعة من الدوارات المثبتة فوق رأس المستخدم على غرار المروحية.. وتبدأ الدوارات في الحركة بمجرد أن يرغب المستخدم في الارتفاع عن سطح الأرض، وإن كان الارتفاع المبدئي عن الأرض يعتمد على قوة عضلات الساق لدى المستخدم عند القفز لأعلى، ويساعد الجهاز الجديد في استمرار تحليق المستخدم لثوانٍ عدة حتى يصل إلى ذروة ارتفاعه قبل أن يبدأ في الهبوط تدريجياً مرة أخرى.

ويقول الباحثون، إن الجهاز «لونافيتي» يتيح للمستخدم إمكانية القفز إلى ارتفاعات تزيد بواقع ضعف أو ضعفي الارتفاعات التي يصل إليها في العادة، وأوضحوا أن الغرض من هذا الجهاز هو تعزيز أو زيادة القدرات البشرية في القفز أو الحركة بشكل عام.