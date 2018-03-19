معضلة الإرهاب في الصحافة الإماراتية والإعلام الفرنسي

باريس (الاتحاد)

نظم جناح الشارقة المشارك في «معرض باريس للكتاب» ضمن سلسلة فعاليات اختيار الإمارة ضيفاً مميزاً على المعرض، مساء أمس الأول، جلسة نقاشية بعنوان «مواكبات إعلامية» شارك فيها كلٌ من: محمد إبراهيم الحمادي رئيس تحرير جريدة «الاتحاد» رئيس جمعية الصحفيين بالإمارات، ورائد البرقاوي رئيس التحرير التنفيذي في صحيفة الخليج، وكريستيان شينو كبير مراسلي مؤسسة «فرانس راديو»، وأوليس غوسيه مدير القسم الدولي في تلفزيون «بي أف أم» الفرنسي.

وتناولت الجلسة دور الإعلام وتأثيره فيما يشهده العالم اليوم من مواجهة مع الجماعات الإرهابية في مختلف بلدان العالم، حيث طرح مدير الجلسة الإعلامي مصطفى الزرعوني، سلسلة من التساؤلات حول ما يمكن أن يقدمه الإعلام، وجهود المؤسسات الصحفية في رفع وعي المجتمعات بخطورة الأفكار الظلامية، والهدامة، فاستهل الندوة بسؤال وجهه إلى الإعلامي الفرنسي كريستيان شينو، قال فيه: ما دور الإعلام في تحييد الأفكار المتطرفة؟ وأجاب شينو: «برهنت أحداث السنوات الأخيرة أن الإعلام وجد صعوبة في إنتاج خطاب مضاد، خصوصاً مع معضلات مثل التشدّد الديني، وانتماء شباب فرنسيين إلى تنظيمات إرهابية أو عودتهم من مناطق القتال، وهو سؤال كبير ليس فقط على الإعلام، وإنما على كل المجتمع الفرنسي».

وأضاف: «هذا السؤال يخفي سؤالاً آخر: أين الخلل؟ كيف يذهب الفرنسيون إلى ما بعد الحقوق الحمراء؟ حيث تظهر المسألة أكثر تعقيداً ولا نملك حتى اليوم -رغم حجم ما يحصل- عليها إجابات حاسمة».

الإعلام المضاد