باكستان: متشددون يقتلون عضوين بحملة مكافحة شلل الأطفال

إسلام أباد (وكالات)

قُتل اثنان من أعضاء فريق يشرف على حملة تلقيح ضد شلل الأطفال حين فتح مسلحون مجهولون النيران على آلية في المنطقة القبلية المضطربة في شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون أمس. ووقع الحادث مساء السبت في منطقة صافي في منطقة مهمند القبلية حيث فرضت السلطات حظراً للتجول وأطلقت عملية بحث عن الجناة تقودها القوات الخاصة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية القتل. لكن عناصر «طالبان» دأبوا على مهاجمة المشاركين في حملات التلقيح ضد شلل الأطفال. وقتل أكثر من مئة شخص في اعتداءات على حملات التلقيح منذ ديسمبر 2012. ويهاجم المتشددون خصوصاً عناصر «طالبان» حملات التلقيح بحجة أن اللقاح يتضمن مكونات لا يجيزها الإسلام من شأنها أن تنقل أمراضا أو تؤدي إلى العقم في إطار مؤامرة غربية تستهدف الحد من عدد المسلمين. وهي تتهم المشاركين في حملات التلقيح، والذين يمثلون أجهزة رسمية، بأنهم جواسيس يعملون لحساب السلطات.