سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى شمال العراق مزاحم الحويت أمس، عن جهود أميركية لتشكيل «إدارة مشتركة» للمناطق المتنازع عليها، بمشاركة القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية، ما يعيد الأكراد لمناطق استعادت بغداد سيطرتها السيادية عليها، ولوح عرب وتركمان كركوك «المتنازع عليها» بإشعال الاحتجاجات في حال عادت القوات الكردية للمحافظة. في حين انطلقت عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم «داعش» شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال الحويت أمس، إن «وفداً أميركياً رفيع المستوى سيزور بغداد وأربيل للاتفاق على صيغة لتلك الإدارة تؤمن إعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها إلى جانب القوات الاتحادية»، مشيراً إلى أن واشنطن «أبلغت العشائر العربية بذلك».

وأضاف أن انسحاب البيشمركة من تلك المناطق «أدى إلى إعادة نسبة كبيرة من الدواعش أكثرهم بغطاء ميليشيات الحشد الشعبي، حتى باتت تشكل تهديدا كبيرا على المكونات الدينية فيها وتفتح الباب لعودة العنف الطائفي».

من جهته، لوح أحد قادة العشائر العربية في كركوك عبد الرحمن منشد العاصي باحتجاجات شعبية في حال إعادة التعاون مع الأجهزه الأمنية الكردية في كركوك، أو إعادة هذه القوات إليها، وأكد أن الملف الأمني في كركوك يجب أن يكون بيد الحكومة المركزية ولا يمكن إعادة الأمور لمرحلة ما قبل تطبيق خطة فرض القانون.