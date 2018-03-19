تركيا تسيطر على عفرين وقواتها تتورط بأعمال نهب

عواصم (وكالات)

سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها أمس، على مدينة عفرين في شمال سوريا إثر عملية عسكرية استمرت نحو شهرين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1500 مقاتل كردي. وتحدثت أنباء عن تورط القوات التركية والموالين لها في عمليات نهب وحرق المحال التجارية بعفرين، بينما توعد الأكراد بالمواجهة و«ضرب» القوات التركية حتى استعادة كامل المنطقة، في حين زار الرئيس السوري بشار الأسد الجنود السوريين في الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي استعادت القوات الحكومية السيطرة على أكثر من 80% من مساحتها، وأمهل مقاتلي المعارضة المسلحة ساعات للانسحاب.

وانتشر مقاتلون من الجيش السوري الحر الموالي لأنقرة وجنوداً أتراكاً في أحياء عفرين أمس بعد انسحاب المسلحين الأكراد منها، ووقفت دبابتان للقوات التركية أمام مبنى رسمي، فيما أطلق مقاتلون النار في الهواء احتفالاً وهتف آخرون «الله أكبر». ورفع جندي العلم التركي فوق شرفة أحد المباني الرسمية التابعة للإدارة الذاتية الكردية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيطرة قوات جيشه في عملية «غصن الزيتون» على مركز عفرين، وقال خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في احتفالات إحياء ذكرى شهداء معارك ولاية «جناق قلعة» غرب تركيا «رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدلاً عن أعلام الإرهاب، في عفرين الآن ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر».

وفي وقت لاحق، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية لعفرين إن «حربنا ضد الاحتلال التركي دخلت مرحلة جديدة»، مضيفة إن «قواتنا توجد في كل مكان من جغرافيا عفرين، وستقوم هذه القوات بضرب مواقع العدوان التركي ومرتزقته في كل فرصة».