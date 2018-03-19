سقوط مقاتلة سورية في القلمون

عواصم (وكالات)

أفاد قائد عسكري في الجيش السوري الحر صباح أمس، بسقوط طائرة حربية سورية في منطقة القلمون شمال شرق العاصمة دمشق.

وقال القائد العسكري إن طائرة من نوع «ميج 23» سقطت بعد اقلاعها من مطار الناصرية العسكري قرب المعمل الصيني في منطقة القلمون شمال شرق منطقة دوما، بعد اندلاع حريق في الطائرة، وأضاف إلى الآن لم نتمكن من تحديد مكان قائد الطائرة.ولم تعلن القوات الحكومية حتى الآن عن سقوط مقاتلة لها في منطقة القلمون، وتعتمد القوات الحكومية على مطاري الضمير العسكري والناصرية في انطلاق طائراتها لقصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وتسيطر فصائل الجيش السوري الحر على عدد من مدن وبلدات منطقة القلمون ومنها مدينة الرحيبة وعدد من البلدات، ومن أبرز الفصائل التي تسيطر على تلك البلدات كتائب «أحمد العبدو» و«جيش تحرير الشام».

وقالت مصادر في الجيش السوري الحر إن «جيش تحرير الشام أطلق معركة (سعاد الكياري) ضد قوات النظام الحكومية في منطقة القلمون الشرقي، وأضافت أن «مقاتلي جيش تحرير الشام سيطروا على عدة نقاط في منطقة المحسا بمنطقة القلمون الشرقي، وغنموا دبابة من طراز T72 واسلحة وذخائر، وقتلت (سعاد الكياري) في قصف جوي من طائرات حربية سورية خلال معارك مطار أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي.