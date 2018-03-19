بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية بالإمارات

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

بدأت مساء أمس عمليات فرز الأصوات في كل من لجنتي السفارة المصرية والقنصلية العامة في أبوظبي ودبي، بعد انتهاء عملية التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية المصرية 2018 التي استمرت ثلاثة أيّام، وسط إقبال كثيف من الجالية المصرية، تمهيداً لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت في لجنتي السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة بدبي، حيث تميزت عملية التصويت التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بالسلاسة وسرعة الإجراءات على الرغم من الإقبال المتزايد من قبل المقيمين والزائرين المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال أيام التصويت.

وجاءت عملية التصويت وسط أجواء احتفالية في كل من أبوظبي ودبي، أظهرت فرحة المصريين بالانتخابات الرئاسية، معربين عن سعادتهم بالمشاركة السياسية وممارسة الحق الدستوري في اختيار من يمثلهم خلال الفترة الرئاسية القادمة التي تمتد لأربعة سنوات.

وقال السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، في تصريحات صحفية عقب إغلاق اللجان، مساء أمس: «إن غلق اللجنة الانتخابية تم في موعده الساعة التاسعة، حيث تمت الانتخابات وفق الإجراءات القانونية وبنجاح، وعلى مدار أيام الانتخابات الثلاثة، كانت الأجواء رائعة واحتفالية، حيث أسهم خروجها بهذا الشكل المتميز، وجود أبناء الجالية المصرية، ما عكس وطنية أبناء مصر، حيث إنه لم يكن فقط استحقاقاً انتخابياً، بل كان احتفاء بمشاعر الوطنية التي يحملها أبناء شعب مصر تجاه وطنهم».