الوصل والأهلي في نهائي كأس نائب رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

تأهل فريقا الوصل والأهلي إلى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، التي ستقام غداً بصالة نادي النصر، بعد فوز الوصل على النصر بفارق هدف 22 - 21 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول بصالة نادي الشباب في نصف النهائي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الوصل 10 - 9، فيما فاز الأهلي بقيادة مدربه المواطن خالد أحمد الفوز على الشارقة 23 - 20 في المباراة الثانية التي أقيمت بالصالة نفسها، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة 11 - 9، وفي الدور نفسه.

وكانت الظاهرة الأبرز في البطولة، هي نجاح اثنين من المدربين المواطنين في الوصول للمربع الذهبي، وهما خالد أحمد مدرب الأهلي الذي تولى المهمة بدلاً من صالح بوشكريو الذي تمت إعارته لمنتخب البحرين للمشاركة معه في كأس العالم للرجال، ونجح خالد في الوصول للمباراة النهائية في مواجهة زين الدين الصغير، والثاني سعيد محمد الذي تولى المهمة بدلاً الجزائري محمد معاشو الذي تم الاستغناء عنه، ورغم أن سعيد محمد يظهر لأول مرة في مسابقات الرجال، إلا أنه نجح في عودة العميد والفوز في مباراتين بالدور الأول والتأهل للمربع، ورغم خسارته أمام الوصل إلا أن العميد تغير إيجاباً، وظهر بمستويات مغايرة.

حضر مباراتي الدور نصف النهائي، محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد ومحمد شريف نائب رئيس الاتحاد، وراشد سيف رئيس لجنة المنتخبات، ونبيل عبدالكريم من الوصل، وعيسى هلال ومحمد الحصان من الشارقة، وعبدالله الحمادي من الشباب.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد استعانت بطاقم حكام خليجي لإدارة مباراتي نصف النهائي، لتخفيف الضغط على حكامنا بعدما زادت الاعتراضات على القرارات التحكيمية في المباريات الأخيرة، واستعانت بأطقم من البحرين، حيث أدار لقاء الوصل والنصر معمر الوطني ومحمد قمبر، وعلى الطاولة جمعة عبدالله وعلي جعفر والمراقب أحمد حسن، فيما أدار مباراة الأهلي والشارقة حسين الموت وسمير مرهون وعلى الطاولة ياسر النقبي ومحمد ناصر والمراقب ياسر سليم. ومن المنتظر أن يدير المباراة النهائية للبطولة طاقم محلي؛ نظراً لحرص لجنة الحكام على منح الحكم المواطن الثقة في إدارة المباريات النهائية.

والمثير في الأمر أن جميع اللاعبين في المباراتين تقبلوا القرارات التحكيمية دون اعتراض في الوقت الذي تعامل الحكام بحزم في كل القرارات.