أيندهوفن يقسو على فينلو بثلاثية

أمستردام (د ب أ)

فاز فريق أيندهوفن على ضيفه فينلو 3-‏‏صفر ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الهولندي.

وشهدت هذه الجولة تعادل تفينتي أنشخيدة مع فيليم تيلبورج 2 - ‏‏2 وفيتيسه أرنهايم مع هيراكليس سلبيا وهيرينفين مع أوتريخت 2- ‏‏2. وسجل أهداف أيندهوفن ماركو فان خينكل (هدفين) في الدقيقتين 68 و83 من ركلة جزاء، وهيرفينج لوزانو في الدقيقة 80.

واضطر فريق فينلو لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رالف سونتينس في الدقيقة 58. ورفع أيندهوفن رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد فينلو عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 2- ‏‏2 على المباراة التي جمعت تفينتي أنشخيده بضيفه فيليم تيلبورج. وسجل هدفي تفينتي توماس لام وبييت بيجين في الدقيقتين 43 و87، فيما سجل هدفي فيليم كونستانتينوس تسيميكاس وفران سول في الدقيقتين 14 و70. ورفع تفينتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما رفع فيليم تيلبورج رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف بريدا.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق فيتيسه أرنهايم مع هيراكليس سلبيا. ورفع فيتيسه أرنهايم رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، كمنا رفع هيراكليس رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.