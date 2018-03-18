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في مواجهة التنظيم «الأميركي.. المكسيكي.. الكندي»

12 ملعباً و16 مليار دولار تدعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026
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تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018

الدار البيضاء (أ ف ب)

كشفت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، عن اعتماد 12 ملعباً في 10 مدن تلبي معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ورصد 15.8 مليار دولار أميركي في حال الحصول على شرف التنظيم.

وعرض رئيس اللجنة مولاي حفيظ العلمي خلال مؤتمر صحفي بالدار البيضاء الملف المغربي، شارحاً أن المملكة ستخصص استثمارات مهمة كانت مبرمجة من قبل. وسيقوم المغرب بتجديد والزيادة من الطاقة الاستيعابية لخمسة ملاعب في العاصمة الرباط ومدن مراكش وفاس وأغادير وطنجة حتى تستجيب للمعايير التي يشترطها «الفيفا».

وأضاف رئيس اللجنة التي تقدمت رسمياً في زيوريخ بملف ترشحها، أن المغرب بصدد تشييد ملاعب في مدن الدار البيضاء ووجدة وتطوان.

وسيخصص ملعبان لكل من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة السياحية مراكش، فيما أكملت الناظور والجديدة ومكناس وورزازات لائحة المدن المرشحة، بحيث سيعتمد في نهاية المطاف 12 ملعباً من أصل 14 رشحتها اللجنة.

وبخصوص التكلفة الإجمالية للمونديال، كشف أن البطولة ستكلف المغرب 15,8 مليار دولار أميركي أو أكثر قليلاً، منها 3,2 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص، وسيخصص المغرب مليار و200 مليون دولار لتشييد ستة ملاعب جديدة، فيما سيخصص 9,6 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات والمستشفيات والمراكز الصحية حتى تستجيب للمواصفات الدولية. ... المزيد
     
 

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