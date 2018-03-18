12 ملعباً و16 مليار دولار تدعم ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026

الدار البيضاء (أ ف ب)

كشفت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، عن اعتماد 12 ملعباً في 10 مدن تلبي معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ورصد 15.8 مليار دولار أميركي في حال الحصول على شرف التنظيم.

وعرض رئيس اللجنة مولاي حفيظ العلمي خلال مؤتمر صحفي بالدار البيضاء الملف المغربي، شارحاً أن المملكة ستخصص استثمارات مهمة كانت مبرمجة من قبل. وسيقوم المغرب بتجديد والزيادة من الطاقة الاستيعابية لخمسة ملاعب في العاصمة الرباط ومدن مراكش وفاس وأغادير وطنجة حتى تستجيب للمعايير التي يشترطها «الفيفا».

وأضاف رئيس اللجنة التي تقدمت رسمياً في زيوريخ بملف ترشحها، أن المغرب بصدد تشييد ملاعب في مدن الدار البيضاء ووجدة وتطوان.

وسيخصص ملعبان لكل من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة السياحية مراكش، فيما أكملت الناظور والجديدة ومكناس وورزازات لائحة المدن المرشحة، بحيث سيعتمد في نهاية المطاف 12 ملعباً من أصل 14 رشحتها اللجنة.