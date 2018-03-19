4 نقاط تفصل «السماوي» عن العودة إلى «المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)
أصبح بني ياس متصدر ترتيب دوري أندية الدرجة الأولى، على مسافة أربع نقاط فقط، في الجولات الخمس المتبقية من البطولة قبل الإعلان الرسمي عن عودته السريعة إلى مصاف أندية المحترفين، بعدما نجح في تعزيز صدارته للترتيب بفوزه «الثمين» على حساب مضيفه مصفوت 2 - 1، ضمن «الجولة 17»، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، مقابل 35 نقطة للفجيرة «الوصيف» و28 نقطة لاتحاد كلباء الثالث، حيث تمنح النقاط الـ44 لـ «السماوي» حال وصوله إليها في الجولات المقبلة بطاقة التأهل المباشر الأولى، بغض النظر عن نتائج بقية المنافسين، حيث سيكون أقصى حد من النقاط يصل إليه «النمور» الثالث حالياً هو 43 نقطة حال فوزه في مبارياته الخمس المتبقية.
وتبدو الفرصة متاحة لبني ياس لحسم البطاقة الأولى في الجولة المقبلة، حينما يستضيف الحمرية على ملعبه في الشامخة، حيث يحتاج إلى الفوز، وانتظار نتيجة مباراة اتحاد كلباء أمام ضيفه العربي، ضمن الجولة ذاتها، وبعيداً عن حسابات المنافسة على بطاقة التأهل الأولى لعبت «أهداف الدقائق القاتلة» الدور الأبرز في حسم مباريات الجولة السابعة عشرة، بعدما سُجلت 5 أهداف بعد الدقيقة 88 في 5 مباريات باستثناء مواجهة خورفكان والعروبة التي انتهت بالتعادل السلبي.
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بدوره، حافظ الفجيرة على سجله خالياً من الخسارة بالتعادل «الصعب» أمام مضيفه مسافي بهدف محمد خلفان في الدقيقة 100، بعدما افتتح عبدالله الشهياري قائد مسافي التسجيل لفريقه في الدقيقة 67، ورفع «الذئاب» الذي كاد أن يتكبد الخسارة الأولى رصيده إلى 35 نقطة مقابل 18 نقطة لمصفوت التاسع.
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ولم يكن هدف البرازيلي ماركوس فينسيوس لاعب الحمرية وهداف الدوري برصيد 16 هدفاً، استثناءً من القاعدة حينما سجل الثالث لفريقه في الدقيقة 89 في مرمى رأس الخيمة 3 - 1، حيث تقدم الأخير بالهدف الأول لعيسى المرزوقي، ليقلب الحمرية الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف، من بينها ثنائية للبديل علي يعقوب في الدقيقتين 61 و69، قبل أن يضيف ماركوس الثالث قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.