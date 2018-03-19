4 نقاط تفصل «السماوي» عن العودة إلى «المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

أصبح بني ياس متصدر ترتيب دوري أندية الدرجة الأولى، على مسافة أربع نقاط فقط، في الجولات الخمس المتبقية من البطولة قبل الإعلان الرسمي عن عودته السريعة إلى مصاف أندية المحترفين، بعدما نجح في تعزيز صدارته للترتيب بفوزه «الثمين» على حساب مضيفه مصفوت 2 - 1، ضمن «الجولة 17»، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، مقابل 35 نقطة للفجيرة «الوصيف» و28 نقطة لاتحاد كلباء الثالث، حيث تمنح النقاط الـ44 لـ «السماوي» حال وصوله إليها في الجولات المقبلة بطاقة التأهل المباشر الأولى، بغض النظر عن نتائج بقية المنافسين، حيث سيكون أقصى حد من النقاط يصل إليه «النمور» الثالث حالياً هو 43 نقطة حال فوزه في مبارياته الخمس المتبقية.

وتبدو الفرصة متاحة لبني ياس لحسم البطاقة الأولى في الجولة المقبلة، حينما يستضيف الحمرية على ملعبه في الشامخة، حيث يحتاج إلى الفوز، وانتظار نتيجة مباراة اتحاد كلباء أمام ضيفه العربي، ضمن الجولة ذاتها، وبعيداً عن حسابات المنافسة على بطاقة التأهل الأولى لعبت «أهداف الدقائق القاتلة» الدور الأبرز في حسم مباريات الجولة السابعة عشرة، بعدما سُجلت 5 أهداف بعد الدقيقة 88 في 5 مباريات باستثناء مواجهة خورفكان والعروبة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وجاءت بداية سيناريو «الأهداف القاتلة»، حينما قاد سهيل النوبي لاعب بني ياس فريقه لحسم مباراته أمام مضيفه مصفوت 2 - 1 في الدقيقة 88، وكان أصحاب الأرض تقدموا بالهدف الأول عن طريق الفرنسي فاتري ساخي في الدقيقة 23، ليرد «السماوي» في الشوط الثاني بهدفي مبارك المنصوري في الدقيقة 79، والنوبي قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

بدوره، حافظ الفجيرة على سجله خالياً من الخسارة بالتعادل «الصعب» أمام مضيفه مسافي بهدف محمد خلفان في الدقيقة 100، بعدما افتتح عبدالله الشهياري قائد مسافي التسجيل لفريقه في الدقيقة 67، ورفع «الذئاب» الذي كاد أن يتكبد الخسارة الأولى رصيده إلى 35 نقطة مقابل 18 نقطة لمصفوت التاسع.

في المقابل، حول اتحاد كلباء تأخره أمام مضيفه الذيد بهدف سالم القايدي في الدقيقة 13، إلى الفوز بنتيجة 2 - 1، ويدين «النمور» بفوزه الثمين إلى مهاجمه المتألق شاهين سرور الذي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 22، قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 90 ليمنح فريقه ثلاث نقاط عزز به موقعه في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، مقابل 20 للذيد السابع، وعلى غرار ذات سيناريو «الأهداف القاتلة»، فرض ناصر جمعة لاعب العربي التعادل الإيجابي أمام دبا الحصن 1-1، حينما سجل هدف فريقه في الدقيقة 94، بعدما افتتح عبدالله الفلاسي التسجيل لدبا الحصن في الدقيقة 34، وبقي العربي الذي يعد الفريق الوحيد من دون انتصار في الدوري، في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، مقابل 19 نقطة لدبا الحصن الثامن.

ولم يكن هدف البرازيلي ماركوس فينسيوس لاعب الحمرية وهداف الدوري برصيد 16 هدفاً، استثناءً من القاعدة حينما سجل الثالث لفريقه في الدقيقة 89 في مرمى رأس الخيمة 3 - 1، حيث تقدم الأخير بالهدف الأول لعيسى المرزوقي، ليقلب الحمرية الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف، من بينها ثنائية للبديل علي يعقوب في الدقيقتين 61 و69، قبل أن يضيف ماركوس الثالث قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.