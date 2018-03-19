«عموري 39» سابع هدافي «الزعيم» في التاريخ

علي الزعابي، عبد الله عامر (أبوظبي)

يعتبر اللقاء الذي تغلب فيه العين على الجزيرة تاريخياً، بالنسبة لعمر عبد الرحمن الذي توج نجوميته بتسجيل هدفين، قاد بهما «الزعيم» إلى الاقتراب من منصة التتويج، وحصد اللقب 13» في تاريخه، وإعادة البطولة المفضلة التي غابت لموسمين عن خزائنه، وابتعد العين بفارق 4 نقاط عن الوحدة أبرز ملاحقيه، خصوصاً بعد أن تغلب عليه في الجولة قبل الماضية.

ونجح «عموري» في تسخير قدراته وإمكانياته لخدمة الفريق على الوجه الأكمل، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود، حيث يعيش اللاعب أفضل فتراته، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم، بجانب الإيقاف في بعض مباريات الدوري، وأجاد ضبط إيقاع اللعب في الوسط والربط بين الدفاع والهجوم في قمة «الجولة 19» مساء أمس الأول، وتجاوز «فخر أبوظبي» بملعبه بنتيجة 3 - 2، والوصول إلى «النقطة 44»، بالإضافة إلى المشاركة الهجومية الفعالة من اللاعب، وسجل «عموري» الهدف الثاني والثالث من ركلة جزاء وركلة حرة، وهدف الركلة الحرة المباشرة، هو الثاني على التوالي، بعد هدف الجولة الماضية أمام الوحدة.

وبالهدفين وصل رصيد «عموري» مع «الزعيم» إلى 39 هدفاً، متخطياً سبيت خاطر «38 هدفاً» مع العين في الدوري، وتقدم إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للعين في الدوري، ويتقدمه سيف سلطان «44 هدفاً»، وسالم جوهر «53 هدفاً»، وهبيطة «57 هدفاً»، وماجد العويس «85 هدفاً»، وجيان «95 هدفاً»، وأحمد عبدالله «117 هدفاً»، وفي ظل التألق الكبير للاعب في التسجيل خلال السنوات الأخيرة الماضية، فإنه قادر على التقدم في القائمة، والمعروف أن أهداف سبيت بقميص العين فقط، ووصل عمر عبد الرحمن إلى هدفه الخامس هذا الموسم، ثلاثة منها في آخر جولتين أمام الوحدة والجزيرة، وكلها من كرة ثابتة.

وتوهج «عموري» في الدور الثاني، بعد أن صام عن التهديف في الدور الأول، واكتفى بصناعة الأهداف حينها، وعاد في الحالات المستعصية، عند مواجهة أبرز منافسيه على اللقب، وتمكن من تسجيل 5 أهداف كانت كفيلة بترجيح كفة العين في أكثر من مناسبة، وتتصدر الكرات الثابتة طريقة تسجيل «عموري» للأهداف، عندما تمكن من تسجيل 3 أهداف بالركلات الحرة، وهدفين من نقطة الجزاء، وبدأت مسيرة أهداف عمر عبد الرحمن هذا الموسم من الجولة الأولى بالدور الثاني، وتحديداً الجولة الثانية عشرة أمام الوصل والتي حسمها «الزعيم» 3 - 1، سجل «عموري» الهدف الثاني في شباك «الفهود» بالدقيقة 70 من ركلة حرة مباشرة، وفي مواجهة الشارقة بـ «الجولة 17» تسبب الهدف الذي سجله من ركلة جزاء في إدراك التعادل، قبل أن ينجح الشارقة في ترجيح كفته وتسجيل هدفين ليلحق الخسارة الأولى والوحيدة للمتصدر حتى الآن، وفي الجولة الماضية أسهم اللاعب في تسجيل «سداسية» بمرمى «العنابي» وسجل الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة، وفي «الجولة 19» أمام الجزيرة، أسهم «عموري» في الفوز، بفضل هدفيه اللذين سجلهما من ركلة جزاء وركلة حرة مباشرة.