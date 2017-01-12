مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن يُختتم اليوم في «اللبسة»

عبدالله عامر (اللبسة)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، أمس، سباقات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «اللبسة 2017» والتي أقيمت لمنافسات سن «الثنايا» لمسافة 8 كم وعلى مدى 10 أشواط. كما حضر السباقات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدرت «الذهيبة» لسيف مبارك سيف الكتبي الشوط الرئيسي الأول المخصص للثنايا أبكار محرزةً الكأس وجائزة سيارة رنج روفر بعد منافسة قوية استمرت حتى المرحلة الأخيرة من الشوط حيث قطعت «الذهيبة» المسافة في زمن قدره 12:42:4 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «معركة» لزايد محمد زايد المنصوري بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 12:43:1 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «مياسة» لصالح جمعة مبارك مسجلة توقيت قدره 12:44:3 دقيقة.

وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للثنايا الجعدان كان الموعد مع «شاهين» والذي طار مع المركز الأول ليهدي محمد سالم عبدالعزيز شنان المري الناموس محلقاً بالكأس وجائزة سيارة رنج روفر بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 12:55:4 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «شديد» لصالح عبيد محمد مريمان العامري مسجلاً زمن قدره 12:57:1 دقيقة، وحل في المركز الثالث «زيدان» لبطي محمد غراب الكتبي بتوقيت قدره 13:01:8 دقيقة.

وشهدت منافسات الفترة المسائية مشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول الخليج العربي، وبعد ختام المنافسات قام معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بتتويج الفائزين بالرموز في المنصة الرئيسية لميدان اللبسة.