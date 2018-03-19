أبوظبي (الاتحاد)

خطفت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الأضواء في السباق الختامي لنادي أبوظبي للفروسية، والذي أقيم أمس الأول تحت الأضواء الكاشفة، حيث حققت الثنائية بانتزاعها الفوز في شوطين رئيسيين.

وتمكن الجواد «محشوم» بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة جيم كرولي اللذين حققا ثنائية، من الفوز بالشوط الثاني لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول العربية «هيبة» على لقب سباق بطولة ديربي الإمارات البالغة جائزته 150 ألف درهم.

وجاء فوز «محشوم» المنحدر من نسل «البراق» من التفوق بفارق نصف طول عن «دهام» لياس لإدارة سباقات الخيل، فيما جاء ثالثاً «الترياق» لإسطبلات العجبان، وسجل البطل زمناً وقدره 2:27:36 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه عبر الجواد القوي «الزاهر»، بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة جيم كرولي، في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 2200 متر على لقب بطولة الإمارات للخيول العربية للفئة الأولى البالغة جائزته مليون درهم.