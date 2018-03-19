زيدان وبن دري يتفوقان على الذئاب والحبتور

دبي (الاتحاد)
حقق فريق زيدان فوزاً كبيراً على منافسه فريق الذئاب، 10 - 6، في افتتاح منافسات كأس تحدي دبي للبولو ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية، والتي انطلقت أمس الأول بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق هي الحبتور وزيدان وبن دري والذئاب، بمعدل هانديكاب 18 جول، وتستمر منافساتها حتى يوم الجمعة المقبل، فيما نجح فريق بن دري في تحقيق الفوز على فريق الحبتور 11 - 9، ليشهد اليوم الأول من البطولة تسجيل 36 هدفاً.
وتشهد البطولة اليوم مباراتين، تجمع الأولى بين بن دري والذئاب، فيما تجمع الثانية بين فريقي الحبتور وزيدان، وتمثل فرصة كبيرة للخاسرين في الجولة الأولى للتعويض، وهما الذئاب والحبتور وكلاهما يسعى لتضميد جراحه بتحقيق الفوز الأول، بينما فوز زيدان وبن دري بالجولة الثانية يعني تأهلهما للمباراة النهائية للبطولة.
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وفي الشوط الرابع، تحرك فريق الذئاب في محاولة لتقليص الفارق قبل فوات الأوان وأحرز هدفين ورد عليه زيدان؛ بهدف عاشر مقابل خمسة أهداف للذئاب الذين نجحوا في تسجيل هدف سادس وأخير، لتنتهي المباراة 10 - 6، وسجل بابلو ماك نجم زايدن 5 أهداف.