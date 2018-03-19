زيدان وبن دري يتفوقان على الذئاب والحبتور

دبي (الاتحاد)

حقق فريق زيدان فوزاً كبيراً على منافسه فريق الذئاب، 10 - 6، في افتتاح منافسات كأس تحدي دبي للبولو ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية، والتي انطلقت أمس الأول بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق هي الحبتور وزيدان وبن دري والذئاب، بمعدل هانديكاب 18 جول، وتستمر منافساتها حتى يوم الجمعة المقبل، فيما نجح فريق بن دري في تحقيق الفوز على فريق الحبتور 11 - 9، ليشهد اليوم الأول من البطولة تسجيل 36 هدفاً.

وتشهد البطولة اليوم مباراتين، تجمع الأولى بين بن دري والذئاب، فيما تجمع الثانية بين فريقي الحبتور وزيدان، وتمثل فرصة كبيرة للخاسرين في الجولة الأولى للتعويض، وهما الذئاب والحبتور وكلاهما يسعى لتضميد جراحه بتحقيق الفوز الأول، بينما فوز زيدان وبن دري بالجولة الثانية يعني تأهلهما للمباراة النهائية للبطولة.

أما عن تفاصيل الجولة الأولى، فقد نجح فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان السعودي في تحقيق فوز كبير ومستحق على فريق الذئاب بقيادة حبتور الحبتور بعد مباراة مثيرة، كشر فيها فريق زيدان عن أنيابه، وأنهى الشوط الأول بتقدمه بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني حاول الذئاب جاهداً أن يقاوم زحف زيدان وأحرز ثلاثة أهداف، وفي الوقت نفسه كان رد زيدان جاهزاً بإحراز أربعة أهداف ليرفع رصيده إلى ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للذئاب وفي الوقت الذي استمر فيه زيدان بالتهديف في الشوط الثالث مضيفاً ثلاثة أهداف أخرى ليصل رصيده إلى تسعة أهداف بينما صام الذئاب عن التهديف.

وفي الشوط الرابع، تحرك فريق الذئاب في محاولة لتقليص الفارق قبل فوات الأوان وأحرز هدفين ورد عليه زيدان؛ بهدف عاشر مقابل خمسة أهداف للذئاب الذين نجحوا في تسجيل هدف سادس وأخير، لتنتهي المباراة 10 - 6، وسجل بابلو ماك نجم زايدن 5 أهداف.